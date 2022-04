Klankbordgroepen: ‘Rioolproblemen Molenlanden lang niet zo groot als wethouder voorspiegelt’

MOLENLANDEN • De problemen met de riolering zijn lang niet zo groot als wethouder Johan Quik wil doen geloven. Dat schrijven de klankbordgroepen van Oud-Alblas, Ottoland en Molenaarsgraaf-Brandwijk in een zeer kritische brief aan de gemeenteraad van Molenlanden. Ze geven aan (weer) niet serieus genomen te worden door het gemeentebestuur.

Aanleiding is het voorstel dat de gemeenteraad onlangs behandelde om de staat van het riool mee te laten wegen bij het besluit om woningbouw al dan niet toe te staan. De meerderheid van de raadsleden was verre van tevreden en stuurde wethouder Johan Quik begin april terug naar de tekentafel.

De klankbordgroepen laten aan de raad weten niet gehoord te zijn en verwijzen daarbij naar de naam van partij van Quik: Doe mee! Molenlanden. ‘Iedereen mag mee doen en mag mee beslissen. Participatie wordt tot grote hoogte gepromoot.’

‘Maar nu er een hele serieuze beslissing genomen gaat worden, wordt er opeens aan niemand iets gevraagd. In de demissionaire periode wordt zo’n belangrijk onderwerp tussen neus en lippen maar even snel behandeld. Als klankbordgroepen voelen wij ons wederom niet serieus genomen.’

Desastreuze uitwerking

Het belangrijkste pijnpunt is de angst dat nieuwe en bestaande bouwprojecten niet meer door kunnen gaan. ‘De leefbaarheid van onze dorpen staat al jaren onder druk. Zo’n besluit heeft hierop in onze ogen een meer dan desastreuze uitwerking.’

‘Projecten waar men al jaren mee bezig is, kunnen van de ene op de andere dag niet meer toegestaan zijn. Kan dat zomaar? Mogen we geen boerderijen meer splitsen? Geen kleine woningbouwprojecten meer toestaan?’

Gigantische problemen

De klankbordgroepen stellen dat hiermee initiatiefnemers met terugwerkende kracht in ‘gigantische problemen’ gebracht worden. ‘Mensen die net met veel geduld, geld en inspanning een bestemming hebben gewijzigd, hun bouwaanvraag doen, kunnen straks bot vangen. (..) ‘De hoeveelheid geweigerde principeverzoeken stapelen zich nu al fors op.’

‘In plaats van te werken aan een oplossing, een concreet voorstel voor bijvoorbeeld een extra gemaal, gaat alle inspanning uit naar het tegenhouden van plannen en initiatieven.’

Categorisch geweigerd

De klankbordgroepen hoorden de wethouder aangeven dat er gezocht en gekeken moet gaan worden naar maatwerkoplossingen. ‘De ervaring bij initiatiefnemers is het tegenovergestelde. Er wordt categorisch geweigerd om naar oplossingen te kijken.’

Afsluitend melden de opstellers van de brief dat zij zelf ook navraag hebben gedaan naar de rioolproblematiek in Molenlanden. Met als conclusie: ‘De problemen zijn lang niet zo groot als de wethouder u voorspiegeld. Laten we met elkaar kijken naar oplossingen en het bespreekbaar maken. Wij staan er uiteraard voor open. Hopelijk u als gemeentebestuur ook.’