Gemeenteraad mist oplossingen en urgentie rioolproblemen Molenlanden

MOLENLANDEN • Een ‘paardenmiddel’, een ‘onvoldoende’ en ‘geen oplossing voor het probleem’. De politieke partijen in de gemeenteraad van Molenlanden waren dinsdagavond duidelijk over het voorstel van het college om nieuwe aanvragen voor aansluitingen op zeven rioolstrengen in Molenlanden tijdelijk stop te zetten: “Met een bouwstop gaan wij niet mee.”

Tijdens de commissievergadering werd wethouder Johan Quik het vuur aan de schenen gelegd. De gemeenteraad miste oplossingen voor het rioolprobleem van zeven van de in totaal 64 zogenaamde rioolstrengen in de gemeente. In Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Langerak (oost) is er volgens de gemeente een gebrek aan capaciteit.

Teleurgesteld

Bas de Groot van de SGP is teleurgesteld in het plan van het gemeentebestuur. “Nu het onderwerp op de agenda staat, hadden we verwacht dat de gemeente met oplossingen zou komen. Maar het tegenovergestelde is waar: ze willen een bouwstop instellen.”

In de aangedragen stukken mist volgens bijna alle commissieleden ook de noodzaak van de bouwstop. “Waarom is het nemen van een dergelijk zwaar middel noodzakelijk?”, vraagt Pieter van Bruggen van de ChristenUnie zich af. Ferry van der Koelen van Progressief Molenlanden sluit zich daarbij aan: “Aan de ene kant lezen we wel urgentie in het stuk, maar de onderbouwing daarvan mist.”

Tegenhouden

Het gebrek aan oplossingen voor het al dan niet bestaande rioolprobleem stoort ook ondernemer Edwin van den Heuvel uit Langerak, die tijdens de commissievergadering inspreekt. “In plaats van te werken aan een oplossing, gaat alle inspanning uit naar tegenhouden van plannen en initiatieven.”

Volgens wethouder Johan Quik moet de capaciteit die vrijkomt door het voorbereidingsbesluit worden gebruikt om aan oplossingen te werken. “De aanvragenstroom blijft toe nemen en we moeten nu maatwerk leveren per locatie, terwijl we juist toe willen naar een oplossing waarin maatwerk niet nodig is.”

Het was Quiks bedoeling om de gemeenteraad op 19 april in te laten stemmen met het voorbereidingsbesluit (de bestuurlijke term om aan te geven dat de gemeente een bestemmingsplan voor een bepaald gebied aan wil passen, red.) voor onbepaalde tijd en dan bij het bespreken van de kadernota in juni met oplossingen te komen.

Snel wat doen

Maar de raad laat zich niet met een kluitje in het riet sturen. “De oplossingen die worden aangedragen worden door de wethouder doorgeschoven naar kadernota 2023, terwijl ons beeld is dat je een aantal zaken op korte termijn kunt aanpakken”, stelt Ferry van der Koelen van Progressief Molenlanden.

En dus moet de wethouder terug naar de tekentafel: in de commissievergadering is het plan dinsdagavond niet besluitrijp geacht. Voor een volgende behandeling van het plan wil de gemeenteraad antwoord op heel veel vragen: ze willen niet alleen storingsmeldingen zien, maar ook weten of er bijvoorbeeld nog dakgoten zijn aangesloten op het riool in plaats van de sloot. En als dat zo is, hoeveel verschil in afvoer maakt dat eigenlijk per jaar?

En hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit bij de andere 57 rioolstrengen? Hoeveel maatwerk is er dan geleverd het afgelopen jaar en waarom heeft het gemeentebestuur opeens zo’n haast? Wat gebeurt er eigenlijk als we niets doen? Loopt het dan over?