Camping De Groene Waard opent deuren in jubileumseizoen

NOORDELOOS • De weekenden rond Pasen zijn traditioneel de periode dat camping De Groene Waard in Noordeloos de deuren weer opent. Eigenaren Mattie en Bas Verspuij staan aan de vooravond van hun inmiddels 25e campingseizoen. Een jubileum wat gevierd gaat worden met een tentfeest.

Het is 1997 wanneer Mattie drie zussen uit Hoogblokland op het veld naast haar huis in een caravan heeft staan. Een oefening om te kijken hoe het voelt om een camping te bestieren. Het blijkt een succes. Een kwart eeuw later is er naast het huis een kleine camping te vinden met ongeveer twintig staanplaatsen. Zittend op het privéterras naast het huis vertelt ze trots: “Het is maanden waarin we open zijn druk met alle werkzaamheden die erbij komen kijken en het altijd bereikbaar moeten zijn, maar het is nog steeds leuk om te doen. Veel vaste gasten zijn inmiddels bijna familie geworden.”

Fietsvierdaagse

Het jaar dat de Hoogbloklandse zussen bij haar kampeerden, zette Mattie tijdens de Vierdaagse Alblasserwaard een bord in de tuin om de camping kenbaar te maken. Het volgende seizoen stond de camping vol. Vijftien plekken bezet door fietsers. “Ze vonden het vooral praktisch aangezien we hier vlakbij de start zitten.” Nog steeds is de camping tijdens deze vierdaagse volgeboekt.

Ook in de rest van het seizoen, welke loopt van april tot oktober, is het vaak druk op de camping. Mattie legt trots uit: “Onze gasten komen graag terug of mensen vinden ons via ‘In het Groen’, de vereniging voor kleine campings, voorheen Vekabo. Eigenlijk doet internet tegenwoordig al het werk.” Het zijn dan ook niet alleen maar mensen uit de omgeving die Noordeloos weten te vinden. “Jarenlang heeft er een stel uit Zwolle een seizoensplaats gehad. Maar ook mensen uit de stad vinden het heerlijk om in het weekend in onze polders rond te struinen.”

Straatnaamborden voor vaste gasten

Wanneer je het terrein oploopt valt er iets op. Op verschillende plekken staan palen met blauwe borden, de zogenaamde straatnaamborden. “Bezoekers die meer dan tien seizoenen onze camping bezoeken, ontvangen zo’n bordje met hun eigen naam.” Dit idee laat prima zien op wat voor manier de campingeigenaren bezig zijn met hun hobby. Persoonlijke aandacht staat bij hen hoog in het vaandel.

Niet alles is altijd koek en ei. Bas vertelt met een glimlach: “Het is weleens voorgekomen dat ik bezoekers van de camping heb gezet. Een caravan haak ik makkelijk aan mijn trekker en dan rijd ik ze zonder moeite ons terrein weer af.” Vaak gebeurt dit echter niet. Volgens Mattie zijn het vooral de Engelse travellers die voor problemen zorgen. “Ze betalen slecht en houden zich niet aan het aantal mensen waarvoor ze reserveren.”

Reünie

Ze laten dit jubileumjaar niet geruisloos voorbijgaan. Zaterdag 23 april organiseren ze een feest voor familieleden, vrienden, vaste gasten en gasten die op dat moment op de camping staan. “Natuurlijk moeten we dit vieren. De Boezem Boys komen optreden en het is het moment om zowel oude als huidige vaste gasten terug te zien. Een soort reünie”, vullen Mattie en Bas elkaar aan.

Hoe de toekomst eruit ziet, dat weten ze nog niet. “Op dit moment voelen we ons nog goed en lukt het onderhoud nog. Maar je weet niet hoe we onszelf volgend jaar voelen. We gaan op dezelfde voet verder totdat het niet meer gaat.” Echte veranderingen gaan ze niet meer doorvoeren. “Eigenlijk heeft de camping laadpalen nodig en kan het sanitair een vernieuwingsslag gebruiken. Maar daar gaan we niet meer aan beginnen.” Voor nu blijft het bij een twintigtal bezoekers en het verzorgen van de hangbuikzwijnen Gijs en Thijs, ezel Picasso, een pony en nog een aantal ganzen. “Er is nog steeds altijd iets te doen!”

Esther Damsteeg