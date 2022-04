Stekjesdag op 23 april in Lexmond voor het goede doel

LEXMOND • Aanstaande zaterdag 23 april organiseert Alie Blonk, enthousiaste vrijwilliger en donateur van vrijwilligersorganisatie Handjehelpen, een plantjes- en stekkendag in Lexmond.

Iedereen is van harte uitgenodigd om stekjes te ruilen, kopen of verkopen. Alie zorgt voor koffie en taart, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Handjehelpen.

De vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen ondersteunen kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra aandacht vraagt. Handjehelpen zorgt voor de juiste match tussen mensen die hulp nodig hebben en hulp kunnen bieden en zij biedt ondersteuning en begeleiding. Voor deze hulp is geen indicatie nodig. Handjehelpen bestaat meer dan veertig jaar en is actief in achttien gemeenten in en rondom Utrecht.

Vrijwilligster en donateur Alie Blonk (63) uit Lexmond over Handjehelpen: “Nu mijn pensioen in zicht is, wil ik me graag op een andere manier nuttig maken. Handjehelpen is een mooie organisatie waar ik me graag voor inzet. Als vrijwilliger wil ik helpen om de organisatie lokaal meer bekendheid te geven en als donateur wil ik geld ophalen. Zo organiseerde ik afgelopen herfst al een appelplukdag in onze eigen boomgaard.”

“Onze tuin staat vol met oude hoogstambomen. Dus ik nodigde belangstellenden uit om te komen plukken. Zo kreeg het fruit een goede bestemming en haalde ik wat geld op voor het goede doel. Iedereen was welkom. Mensen banjerden in het najaarszonnetje door de boomgaard. Kinderen konden zelf sap persen en de opbrengst van koffie en appeltaart kwam ten goede aan Handjehelpen.”

“Uiteindelijk haalden we ruim 500 euro op. Ik hoop weer op zo’n mooi bedrag, zodat we nog meer mensen in Lexmond en omstreken kunnen helpen aan een fijn maatje.”

Alie’s stekjesdag vindt plaats van 10:00 tot 14:00 uur en het adres is Lakerveld 179 in Lexmond.