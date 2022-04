Roel Leeuwis uit Hardinxveld volbrengt 40e marathon, voor Parkinsonfonds

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Door corona heeft Roel Leeuwis uit Hardinxveld-Giessendam er twee jaar op moeten wachten, maar op zondag 10 april liep hij dan toch eindelijk zijn 40e marathon. Dat deed hij in Rotterdam.

Roel liep zijn 40e marathon speciaal voor zijn goede vriend Peter, die Parkinson heeft. Zijn sponsoractie voor het Parkinsonfonds leverde bijna 14.000 euro op.

Mensen die Parkinson hebben, worden onder andere snel moe, kunnen niet of nauwelijks meer lopen, praten onduidelijk en hebben moeite met evenwicht houden en hun coördinatie. Parkinson heeft een grote negatieve invloed op de levenskwaliteit. Het heeft heel veel impact, ook voor de mensen in de directe omgeving.

Roel is trots op zijn vriend Peter, omdat hij zich niet laat beperken door Parkinson en van elke dag wat moois probeert te maken. De twee mooiste momenten van deze marathon voor Roel waren dan ook de ontmoetingen met Peter.

Eerst bij de Erasmusbrug (zie foto) en later op 700 meter voor de finish, toen Roel zeker wist dat hij de finish ging halen. Twee mooie, emotionele momenten tussen twee goede vrienden.

Roel heeft tijdens de Marathon van Rotterdam de hele dag met een grote glimlach rondgelopen. Alleen in de laatste 5 kilometer veranderde die lach soms in een grimas als de kramp in zijn bovenbenen schoot. Hij finishte uiteindelijk met een grote lach op zijn gezicht in een tijd van 5.04.32.