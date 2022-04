Wingerdse Paasmarkt een groot succes

WIJNGAARDEN • De Wingerdse Paasmarkt, georganiseerd door St. Wingkidoe en maatschap Kuiper-den Ouden was zaterdag een daverend succes.

De vele prachtige creaties wisselden van eigenaar en er was genoeg te smullen. De veestapel van de familie werd breed geïnspecteerd door de jongste bezoekers. Eén van de kalfjes sprong af een toe uit zijn hok wat voor grote hilariteit zorgde. Het volgende evenement van St. Wingkidoe staat gepland in de zomervakantie. Dan is er weer veel leuks te doen voor de jeugd in de Wijngaarden.