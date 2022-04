Informateur Molenlanden maakt advies over coalitie bekend op maandag 11 april

MOLENLANDEN • Op maandagmiddag 11 april wordt het advies van Willem Gradisen, informateur van Molenlanden, openbaar gemaakt.

Gradisen heeft op zaterdag 2 april met alle partijen een gesprek gevoerd. Dit resulteerde in een advies over de mogelijkheden die hij ziet voor een stabiele meerderheidscoalitie in Molenlanden. De raad bespreekt dit advies en de vervolgstappen in een openbare raadsvergadering op maandag 11 april om 18:00 uur. Inwoners zijn daarbij van harte welkom.

Mogelijkheden

Op 30 maart benoemde de gemeenteraad Willem Gradisen tot informateur van Molenlanden. In de opdracht aan de informateur is gevraagd om de mogelijkheden te verkennen om te komen tot een solide meerderheidscoalitie.

Een coalitie die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen en die met een heldere, gezamenlijke visie, daadkrachtig kan werken aan de opgaven voor de gemeente Molenlanden in de komende jaren. Een coalitie waaruit een stabiel en herkenbaar college gevormd kan worden.

Gesprekken

Met deze opdracht op zak heeft de informateur op 2 april met alle partijen een gesprek gevoerd. Als input bij deze gesprekken heeft hij de gespreksverslagen mogen gebruiken van de oriënterende gespreksronde die Doe mee! met de overige partijen op 19 maart gevoerd had. Dit resulteerde in een advies over de mogelijkheden die Gradisen ziet voor een stabiele meerderheidscoalitie in Molenlanden.

Open en transparant

Omdat alle partijen veel waarde hechten aan een open en transparant proces, is besloten het advies én alle gespreksverslagen maandagmiddag openbaar te maken.

Ook de bespreking van het advies vindt in de openbaarheid plaats. Inwoners zijn van harte welkom om op 11 april om 18:00 uur de vergadering bij te wonen in de raadzaal te Hoornaar of mee te luisteren via www.raad.molenlanden.nl.