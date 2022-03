Hulptransport vanuit Lexmond naar Oekraïense vluchtelingen

LEXMOND • Maandagochtend 21 maart in alle vroegte zijn drie vrachtwagens met hulpgoederen voor Oekraïense vluchtelingen in Roemenië vertrokken vanuit Lexmond.

In de week voorafgaand heeft de stichting Vrienden van Roemenië uit Lexmond en Hei- en Boeicop een grote inzamelingsactie gehouden in beide dorpen waarmee heel veel spullen zijn ingeleverd. Er is vooral vraag naar matrassen, ledikanten, medicijnen, maar ook lang houdbare levensmiddelen. En dat alles werd in ruime mate beschikbaar gesteld, door zowel bewoners als door ondernemers. Alles bij elkaar zijn dit drie vrachtwagenladingen vol! Woensdag hopen de chauffeurs in Dorohoi aan te komen, een Roemeense stad aan de grens met Oekraïne, waar veel vluchtelingen aankomen. In die stad is de stichting al ruim twintig jaar actief.

“De goederen worden gedistribueerd via een lokale stichting aldaar die weer nauwe contacten heeft met het gemeentebestuur van Dorohoi,” vertelt de voorzitter van de stichting, Peter Kleppe. “Zodoende is duidelijk dat alle goederen op een juiste plaats terechtkomen en niet ergens aan de strijkstok blijven hangen”.

De transporten worden volledig gesponsord door diverse bedrijven en de zes chauffeurs gaan in hun vrije tijd en voor eigen kosten. “Het is fantastisch hoeveel energie er vrijkomt in onze dorpen wanneer er een beroep op ze wordt gedaan. Iedereen doet mee; de drie kerken uit onze dorpen, maar ook andere verenigingen en natuurlijk ook heel veel inwoners. Maar het is spijtig dat er zo’n dramatische aanleiding nodig is voor deze actie en we hopen natuurlijk dat er snel een diplomatieke oplossing gevonden wordt voor de humanitaire ramp die zich nu afspeelt,” aldus Kleppe.

Tegelijkertijd met de inzamelactie konden mensen, stichtingen, verenigingen en bedrijven ook geld doneren. Tot nu toe is ongeveer 6000 euro binnengekomen op de bankrekening van de stichting Vrienden van Roemenië.