De gietvloertrends voor 2022

Op interieurgebied blijven trends zich continu ontwikkelen. Ook voor gietvloeren komen steeds meer mogelijkheden.

Ben je nieuwsgierig naar de nieuwste gietvloertrends voor 2022? Hier bespreken we de populairste vloerentrends van dit moment.

Gietvloeren in alle denkbare kleuren

Gietvloeren waren al populair, maar tegenwoordig worden ze in de meest uiteenlopende kleuren gegoten in woningen. Zo zijn wit, metaal kleuren zoals lichtgrijs en antraciet erg populair maar ook natuurtinten zoals koffie kleuren, taupe en vloeren met een parelmoer effect in trek. Wil je dus een vloer die on-trend is, kies dan voor een gietvloer in een opvallende kleur, die matcht met jouw interieur.

PU-gietvloer in monokleur

De PU-gietvloer, ook wel polyurethaan gietvloer genoemd, is een naadloze gietvloer met een strakke en moderne uitstraling. In 2022 zijn PU-gietvloeren in monokleuren erg populair. De vloeren zijn van een kunststof gemaakt, waardoor PU-vloeren licht flexibel zijn en warm en zacht aan de voeten voelen. Bovendien is een PU-gietvloer geluidsdempend. Deze vloer is in iedere RAL-kleur te gieten. Voor informatie over gietvloeren kun je terecht bij G-vloeren.nl . Je kunt hier ook verschillende soorten gietvloeren bekijken en vergelijken.

Betonlook gietvloer

Gietvloeren in betonlook zijn ook in 2022 erg populair. Deze naadloze gietvloer past bij heel veel verschillende soorten interieurs. Zo kun je deze vloer goed combineren met een industriële inrichting, maar ook met moderne en hotel chique interieurs. De betonlook gietvloer is robuust en zeer stevig. Een betonlook gietvloer is ook beter bestand tegen vlekken en krimpscheurtjes dan echt beton, dus het is een goede keuze als je op zoek bent naar een veelzijdige vloer waarop geleefd mag worden.

Epoxy gietvloer

Epoxy gietvloeren zijn volledig naar wens samen te stellen, daarom winnen deze vloeren steeds meer aan populariteit. Wil je een designvloer, dan is een epoxy gietvloer bij uitstek geschikt om een ontwerp op maat te laten maken. Zo kun je bijvoorbeeld epoxy glittervloeren laten maken, waarbij je zelf kunt kiezen welke kleuren en groottes glitters er gebruikt worden. Epoxy is transparant, maar het is ook mogelijk om er kleurpigmenten aan toe te voegen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de vloer vol te laten leggen met bronzen muntjes en hier een epoxy laag overheen te gieten. Een andere mogelijkheid is om schelpen of andere objecten toe te voegen aan de vloer en hier epoxy overheen te gieten, of om een logo in de vloer te laten verwerken. Doordat het ontwerp van de vloer op maat is te maken, kun je vele kanten op met het ontwerp en is het een echte trend voor 2022 te noemen.