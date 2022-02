Twee cabaretvoorstellingen in Schouwburg in Gorinchem

GORINCHEM • Theater ’t Pand verzorgt op vrijdag 4 en zaterdag 5 februari twee voorstellingen in dependance Schouwburg De Nieuwe Doelen in de Haarstraat 64 te Gorinchem.

Femke Vernij komt op vrijdag 4 februari naar Gorinchem met de muzikale cabaretvoorstelling Op Volle Kracht. Aanvang is om 20.00 uur en de entree bedraagt 11 euro.

Op zaterdag 5 februari is er cabaret festival met de voorstelling: Groninger studenten cabaret. Aanvang is om 20.00 uur en de entree bedraagt 11 euro. De finalisten worden ook dit jaar weer beoordeeld door een vakkundige jury. Na een intensief traject waarin de studenten begeleid en gecoacht worden door ervaren mensen uit het vak, gaan de drie talenten die in het najaar van 2021 de finale halen, een tour maken langs theaters in het hele land.

Helaas moet ’t Pand iedereen om 22:00 uur naar buiten sturen, dus een gezellige nazit zit er (soms) niet in. Gevraagd wordt om tijdig aanwezig te zijn. Ten eerste om uw QR code te kunnen controleren, en ten tweede voor een heerlijk kopje koffie. Verder is zowel de foyer als de zaal zo ingericht dat iedereen voldoende afstand van buurman of buurvrouw heeft, en staat de luchtverversing zo hoog mogelijk. Dit houd wel in dat het in de zaal wat kouder is dan normaal.

Voor meer informatie: 0183-638044 of www.theaterpand.nl.