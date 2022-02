Verlichte Fien & Teun figuren ontdekken op Vakantiepark Molenwaard

OTTOLAND • Rosa de Koe, Sebastiaan het Varken, een molen en een kaas. Nu Gasterij Molenwaard weer open is, laat Vakantiepark Molenwaard de verlichte figuren tot 6 maart 2022 staan zodat iedereen kan genieten van een verrassende wandeling.

Tijdens een avondwandeling op Vakantiepark Molenwaard komen bezoekers allerlei bekende figuren uit Fien & Teun en andere échte Hollandse figuren tegen. Voor of na de wandeling kunnen bezoekers zich opwarmen in het gezellige Gasterij Molenwaard en proeven van ambachtelijk bereidde gerechten, gemaakt van verse streekproducten.

Iedereen is welkom om een wandeling te maken over het vakantiepark en te eten bij Gasterij Molenwaard, ook mensen die niet verblijven op het vakantiepark. Bezoekers die met de auto komen, kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats voor het vakantiepark. Gasterij Molenwaard is op vrijdag geopend van 12.00 tot 22.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 22.00 uur. Een tafel reserveren kan via www.gasterijmolenwaard.nl.