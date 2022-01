Activiteiten in de Strevenaer in Streefkerk

STREEFKERK • In de Strevenaer in Streefkerk worden komende week weer activiteiten gehouden.

Op maandag 7 februari is er vanaf 14.00 uur koersbal voor senioren en op donderdag 10 februari is er voor senioren die het gezellig vinden een warme maaltijd (drie gangen) met elkaar. Dit gebeurt iedere twee donderdag van de maand in de recreatiezaal. Aanvang is om 12.00 uur. Kosten bedragen 7,50 euro. Opgeven kan tot maandag 7 februari bij Tineke den Haak via 06-28043815 of Ria Moerland via 06-80101410.