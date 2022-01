Kritiek op bestuurscultuur Dienst Gezondheid & Jeugd; opnieuw extra geld nodig

MOLENLANDEN • De bestuurscultuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd moet anders. Dat vinden raadsleden van de gemeente Molenlanden nu de dienst opnieuw om extra geld vraagt.

Molenlanden wil dat de dienst meer gaat doen om de kosten te beheersen en zal dat in een zogenaamde ‘zienswijze’ aan de dienst laten weten.

Onderzoek

De onafhankelijke rekenkamer van Molenlanden doet onderzoek naar de werkwijze van de dienst. Raadsleden gaven dinsdagavond 25 januari tijdens de raadsvergadering aan dat ze de uitkomsten van dat onderzoek met spanning afwachten.

Weinig grip

De SGP had meer resultaten willen zien op de inspanningen om de kosten te beheersen. Piet de Gruijter: “De ingediende begroting wordt jaarlijks overschreden. En achteraf wordt een begrotingswijziging gevraagd. Regelmatig blijkt weinig grip op de financiën te bestaan, aangezien de zorg verleend moet worden overeenkomstig de jeugdwet. Kern van het probleem is de besturingsstructuur waarbij de verantwoordelijkheid voor uitvoering en beleid zijn gedeeld. De SGP stelt voor om in een zienswijze of begeleidend schrijven iets mee te geven, om te komen tot modernisering van de bestuurscultuur.”

Wethouder Lizanne Lanser vond een extra schrijven, naast de zienswijze, niet nodig, maar zal de zorgen over de ontwikkeling van de dienst aan de orde stellen.

Zinvolle bespreking

Jonette Korevaar (CDA): “Wij denken dat we binnenkort een heel zinvolle bespreking van het rekenkameronderzoek zullen hebben. Daar zal een vervolg van deze discussie een plek krijgen.”