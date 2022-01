Inschrijvingen Vierdaagse Alblasserwaard 2022 geopend

REGIO • De inschrijvingen voor de 24e editie van de Vierdaagse Alblasserwaard, die gehouden zal worden van 25 tot en met 28 mei, zijn geopend.

De recreatieve & toeristische (Den Hâneker) ondernemers in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden zijn zeer enthousiast om de deuren weer te kunnen openen voor de deelnemers aan dit prachtige evenement. Samen met onze sponsoren, stakeholders en partner Rabobank Lek en Merwede ligt er weer een draaiboek klaar met variërende fiets- en wandelroutes door de polder, dagelijks entertainment en vertier voor jong & oud op het terrein en onderweg. Inschrijven voor één of meerdere dagen is vanaf nu mogelijk via www.vierdaagsealblasserwaard.nl. Op de dag zelf zijn beperkt tickets beschikbaar. Geadviseerd wordt om voor 20 mei in te schrijven om verzekerd te zijn van een startbewijs.

Dag voor een Lach

Een deel van het inschrijfgeld van de fiets- en wandelroutes komt ten goede aan Stichting Dag voor een Lach. “Een deel van het inschrijfgeld doneren we aan deze stichting welke zieke kinderen een onvergetelijke wensdag bezorgt bij een theatervoorstelling bij van Hoorne Entertainment, Avonturenboerderij Molenwaard of een andere vrolijke entertainmentactiviteit voor de hele familie. Ons motto ‘samen sterk voor de streek’ komt ook in deze samenwerking weer volledig tot zijn recht. Vanuit de Vierdaagse Alblasserwaard (initiatief van Den Hâneker) steunen we de stichting ‘Lach voor een Dag’. De stichting levert extra ondersteuning in de uitvoering van het evenement”, aldus Mariëlle de Bruijn.

De wandelingen tijdens de vierdaagse zijn 5, 10, 15, 25, 30 of 40 kilometer lang. Het fietsen kan in routes variëren van 30 tot 80 kilometer. Er is een family proof route op donderdag voor de 30 kilometer fietsroute en de 10 kilometer wandelroute (inclusief puzzeltocht). Ook is er de Kennedymars en dagelijks entertainment bij de tent in Hoornaar, inclusief een Fien & Teun optreden op donderdag- en zaterdagmiddag op het HannesHoeve kidsplein. Op zaterdag 28 mei is er een Streekparade bij de tent in Hoornaar.

Informatieavond

Om een vierdaags evenement, inclusief Kennedymars in de nachtelijke uren, te verzorgen, kunnen ze bij de organisatie extra handjes gebruiken. Zowel in aanloop naar het evenement (uitzetten routes), als tijdens de dagen zelf (EHBO, bemanning rustpunten, informatiebalie). Lijkt het je leuk een bijdrage te leveren aan dit evenement, schroom dan niet contact met ons op te nemen per mail info@vierdaagsealblasserwaard.nl. Ook zijn belangstellenden van harte welkom om vrijblijvend de informatiebijeenkomst op vrijdag 18 februari bij de Bovezolder in Meerkerk bij te wonen (aanvang 19.30 uur).