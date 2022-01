Eerste ceremonie in gerenoveerd Stadhuis van Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Het was vrijdag 21 januari een bijzondere dag voor Danny den Hartog en Lucia van Groningen. Zij tekenden in Stadhuis Nieuwpoort hun partnerschap. Dit is een extra bijzonder moment, omdat het plaatsvond in de recent gerenoveerde trouwzaal van het Rijksmonument.

Het stadhuis was vanaf september 2019 gesloten en opent in maart weer geheel haar deuren. Nadat het stadhuis eind 2019 leeg gehaald was, is gestart met de renovatie, verduurzaming en aanpassing van het stadhuis. Belangrijk onderdeel van de renovatie is een nieuwe inrichting van de trouwzaal. Als basis zijn de bestaande vaste elementen in het interieur behouden, maar versterkt door nieuw schilderwerk en meubilair. Dit is goed terug te zien bij de haard midden in de trouwzaal. Deze is, zoals in het verleden was, volledig voorzien van nieuw houtimitatie schilderwerk wat het weer een monumentale uitstraling geeft.

De oude meubels hebben plaats gemaakt voor moderne, stijlvolle meubels die passend gekozen zijn bij de oude elementen van de raadszaal. Witte stoelen voor de gasten geven een feestelijke aanblik van de ruimte. Speciaal voor de bruidsparen en de partners is een bank ontworpen, die midden in de zaal staat op een mooi vloerkleed. Een bijzonder element is de katheder; daar kunnen de stellen hun handtekening plaatsen. Architektenburo Bikker is als architect en interieurarchitect van dit project blij met resultaat van de inrichting: “We hopen dat veel stellen en hun gasten zullen gaan genieten van deze monumentale trouwzaal.”

Danny en Lucia vinden de zaal ‘prachtig opgeknapt en opgefrist met behoud van het karakteristieke van het oude stadhuis’. Leuke bijkomstigheid is dat Danny en Lucia ook in de Hoogstraat van Nieuwpoort gaan wonen en dat ze dagelijks kunnen genieten van het mooie stadhuis Nieuwpoort.