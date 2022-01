Tweedehandsboekenwinkeltje in Giessenburg weer open

GIESSENBURG • Het tweedehandsboekenwinkeltje in Giessenburg is weer open.

Iedere vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 5 februari van 10.30 tot 15.30 uur zijn belangstellenden welkom in De Rank aan de Dorpsstraat 55 in Giessenburg. Er is een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud.