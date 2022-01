Molenlanden sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is de samenwerking gestart met Meld Misdaad Anoniem.

Burgemeester Theo Segers en Karin Krijnen van het meldpunt tekenden hiervoor deze week een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente Molenlanden ontvangt daardoor vanaf nu via Meld Misdaad Anoniem relevante signalen over criminaliteit en fraude.

De samenwerking vergroot de informatiepositie van de gemeente en versterkt hiermee de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Theo Segers: ‘’Het versterken van de aanpak van georganiseerde criminaliteit is één van de prioriteiten uit het veiligheidsplan Molenlanden 2022-2025. Goede informatie is belangrijk voor de opsporing en aanpak van deze criminaliteit. Daarvoor hebben de ogen en oren van onze inwoners hard nodig. Met Meld Misdaad Anoniem kan dit op een veilige manier. Doe daarom vooral melding van verdachte situaties.”

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie. Inwoners kunnen bijvoorbeeld melden over zaken als hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. De melder blijft altijd anoniem.

Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.