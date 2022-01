LEXMOND • Dorpsinitiatief Lexmond zet zich in voor het belang van het dorp binnen de gemeente Vijfheerenlanden. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart organiseert men aankomende zaterdag ‘de Politieke Ronde van Lexmond’. Een wandeltocht door Lexmond waar gegadigden van alle politieke partijen voor zijn uitgenodigd, zodat het dorpsinitiatief kan laten zien wat en waar de speerpunten zijn binnen het dorp.

“Op 1 februari organiseren we het “Politiek Café Lexmond”, vertel Ralph Alting. “Tijdens die avond krijgen de aanwezige politici drie vragen over drie onderwerpen. De onderwerpen zijn: verkeer, wonen & werken en sport & recreatie. Iedereen krijgt twee minuten om zijn/haar visie op het onderwerp te geven, waarna het publiek de kans krijgt om vragen te stellen. Het idee is om politieke partijen direct in contact te brengen met Lexmonders. We hopen dat deze bijeenkomst gewoon fysiek door kan gaan.”

Positief ontvangen

“Als dit vanwege de coronarestricties niet kan gaan we kijken naar een online oplossing. Het Politiek Café werd eigenlijk door alle partijen positief ontvangen, maar vanuit een aantal partijen kwam wel de vraag of het mogelijk was om alvast een keer kennis te maken met mensen van het Dorpsinitiatief. Door de wandeltocht te organiseren kunnen we plekken laten zien die belangrijk zijn voor het dorp en waar eventueel iets moet gebeuren.”

“Zo hebben we ook hier behoefte aan woningbouw en kunnen we mogelijke bouwplekken laten zien. Bij de wandeling zullen namens ons het dagelijks bestuur en vertegenwoordigers uit onze werkgroepen zijn. Ik heb goede hoop dat elke politieke partij een afgevaardigde stuurt.”

De wandeltocht start aankomende zaterdag rond 10:00 uur vanaf industrieterrein de Bull.