Angelina van der Wulp maakt mooiste foto bij Fotoclub Molenwaard

REGIO • De mooiste foto van de maand december bij Fotoclub Molenwaard werd in december gemaakt door Angelina van der Wulp.

Er was voor deze maand geen specifiek thema. Iedereen was dus vrij iets in te zenden naar eigen keuze. Angelina van der Wulp had bij haar foto onderstaande beschrijving toegevoegd: ‘Dame met mooi gekleurde bijpassende handtas bij de kerststal in het Portugese bedevaartsoord Fatima’.