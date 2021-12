Bart van Roosendaal wil drijvend zonnewiel in Hoornaars weiland

HOORNAAR • Bart van Roosendaal wil in zijn weiland een basin graven en daarin een eiland met 78 grote zonnepanelen laten drijven. De panelen moeten gaan meedraaien met de zon, voor optimaal rendement.

Het gaat om een weiland naast zijn huis. De panelen kunnen 42 megawatt per jaar gaan opleveren.

Grote interesse voor techniek heeft Van Roosendaal al zijn hele leven. Als jonge tiener bouwde hij zijn eigen mengpaneel en voorzag hij zijn skelter van een motortje, waarna hij ermee van Sliedrecht naar de Dordtse Merwelanden reed. Dat jongensachtige is hij nog niet kwijt; voor het maken van de foto rijdt hij een oud golfkarretje voor. “Daar heb ik op zaterdagen lekker aan zitten sleutelen.”

Energietechniek

Van Roosendaal is mede-eigenaar van Van Roosendaal Technisch Uitzendbureau (VRTU) in Sliedrecht. Hij deed de opleiding energietechniek, werkte als techneut in de energieopslag, werd later intercedent voor uitzendbureaus en besloot zijn eigen bureau op te zetten. Aan de bar in zijn keuken vertelt hij: “Dat is zestien jaar geleden. Het gaat fantastisch. En ik heb een bedrijf opgezet in energieopslag: Mc Energy. Daar ben ik nu overigens niet meer bij betrokken.”

Drinkwaterbedrijven

Twee en een half jaar geleden kocht hij een groot huis aan de Lage Giessen, met een tuin die grenst aan de Kromme Giessen. “Ik ben verliefd geworden op de plek en de natuur, maar we verbruiken hier erg veel energie.” Hij begon na te denken over het verduurzamen van zijn woning. “De beste oplossing zijn zonnepanelen, maar we hebben een rieten kap met uitbouwen waarop plaatsing niet mogelijk is.” De met de zon meedraaiende eilanden met zonnepanelen van drinkwaterbedrijven Evides en PWN, in Andijk en Rotterdam, brachten hem op een idee. Hij ging in gesprek met bouwer Floating Solar. Contacten waren er al, dankzij zijn werk.

Dijkje

“Het is voor Floating Solar niet rendabel om kleine eilandjes te maken. Maar ik ben zelf handig, dus dan gaat dat rondspelen in je hoofd. Wij kijken door ons raam tegen het Giessendijkje aan. Ik dacht: of dat dijkje nou 100 meter of 50 meter van de Schelluinse Vliet ligt, dat maakt niet zoveel uit. Als ik een basin in mijn weiland graaf met een dijkje eromheen, kan ik daarin een zonnewiel leggen dat onzichtbaar is voor de omgeving, landschappelijk ingepast.”

Plasdrasgebiedje

Al eerder was hij met de gemeente Molenlanden in gesprek gegaan over het bevorderen van biodiversiteit op zijn stuk weiland. De gemeente bracht hem in contact met ecoloog Richard Slagboom uit Nieuw-Lekkerland. Samen kwamen ze tot de conclusie dat het mooi zou zijn om ideeën te combineren: een eiland met een dijkje eromheen, aan de noordkant een plasdrasgebiedje. “Dat zorgt voor veel biodiversiteit, want op de grens van water en land ontstaat veel leven. We willen een inheems zadenmengsel zaaien, dan krijg je insecten terug.”

Voor iedereen

Het mooie van een zonnewiel op water is dat het kan draaien. “Daardoor pak je veel meer zonuren. En op water kost het minder energie dan op land om het eiland te draaien.” Van Roosendaal liet een maquette maken. “Ik heb de directie van Floating Solar uitgenodigd. Ze vonden het een fantastisch idee. We willen er een bedrijf mee opzetten dat voor meer partijen kleine zonnewielen gaat produceren. We willen het bereikbaar maken voor iedereen, dus iemand met inzicht moet het zelf in elkaar kunnen zetten. Op het eiland en op de techniek om het te verstoppen in het land hebben we patent aangevraagd.”

Vaste stroomprijs

Bij wijze van pilot wil Bart het Hoornaarse zonnewiel bouwen. “Ik heb de directe buren benaderd, zij zijn enthousiast. Ook zij kunnen straks de energie benutten. Met het kleinste eiland dat we willen gaan bouwen kun je vijf huishoudens van energie voorzien, met het grootste dertig. Het mooie van het concept is: iedereen die meedoet, wordt eigenaar van het eiland. Deelnemers hebben dertig jaar een gegarandeerd vaste stroomprijs.”

Subsidie

Hij laat de aanvraag voor de Europese Leadersubsidie zien die binnenkort de deur uitgaat. Er staan tekeningen in van woonwijken met daaromheen kleine zonnewielen in waterpartijen, gelegen in het groen. “De gemeente en Waterschap Rivierenland zijn enthousiast over het idee. De provincie ook wel. Omdat een pilot altijd meer kost dan een uitgewerkt idee, vragen we die subsidie aan. Als we die krijgen, is er meteen ook draagvlak gecreëerd bij de provincie.” Van Roosendaal hoopt dat de aanleg komend voorjaar kan beginnen.