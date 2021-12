Bob en Kelly zagen Max Verstappen de race winnen

GOUDRIAAN • Bob van Oosterhout uit Goudriaan riep het jaren geleden al: ‘Als Max Verstappen echt kans maakt op de wereldtitel, wil ik bij de race zijn.’

Samen met zijn vriendin Kelly Schep uit Groot-Ammers was hij erbij toen coureur Max Verstappen op 12 december zijn concurrent Lewis Hamilton inhaalde. ‘Ik heb vanaf dat moment alleen maar staan juichen’.

Vijf seconden

Bob en Kelly zaten precies in de bocht waar Max Verstappen Lewis Hamilton inhaalde. Ze geloofden hun ogen niet. Kelly: “We zeiden tegen elkaar: wat gebeurt hier? Je ziet hem vijf seconden langskomen en weg is hij.”

Kaartjes

Bob is al een jaar of tien Formule1-fan. In augustus boekte hij al kaartjes voor de race in Abu Dhabi. “Dit jaar maakte Max Verstappen voor het eerst echt kans om de wereldtitel te pakken”, zegt hij. “Vanaf het begin heb ik gezegd: als dat gebeurt, ga ik ernaartoe.”

Nagelbijten

Bob zat met versnelde hartslag op de tribune. “Hij heeft twee uur lang zitten nagelbijten”, zegt Kelly. “Tijdens zo’n spannende race moet je niet tegen hem praten. Ik heb zitten juichen, gillen en klappen.” Bob: “Na een rondje of veertig kwam je erachter dat er nog een wonder moest gebeuren wilde het nog lukken.”

Voor je neus

“Het besef van wat er gebeurde was er niet gelijk, dat kwam maandag pas”, vertelt Bob. “We wisten dat Max een goede kans had om nog een inhaalactie te plaatsen, maar dat zoiets recht voor je neus gebeurt, dat was heel bijzonder.” Kelly: “Er gebeurde wat in het publiek, het ontplofte daar gewoon.” Bob: “Je zag en hoorde allerlei emoties op de tribune.”

Gezellig

Supporters van allerlei coureurs zaten door elkaar. Bob: “Dat is anders dan bij voetbal. Het kan zijn dat voor je mensen van Mercedes zitten en achter je van Ferrari.” Kelly: “Voor ons zaten Hamiltonfans, die hebben 57 rondjes zitten juichen, maar toen Max inhaalde sloeg het om.” Desondanks bleef het gezellig op de tribune. Bob: “Sommige Hamiltonfans feliciteerden Verstappenfans.”

Oranje

De sfeer in Abu Dhabi vonden ze bijzonder. “Kelly: “Er waren zoveel Nederlanders, niet normaal. Het was helemaal oranje. Er waren ook veel mensen die nooit bij een race waren geweest, dat maakte de sfeer leuk.”

Veel losgemaakt

Bob: “Het leek wel een race in een Europees land, maar je zat in het Midden-Oosten, bijna zesduizend kilometer verderop. Ik denk dat Max in heel korte tijd veel los heeft gemaakt bij de Nederlanders. Ik las van de week ergens: ‘Wat Remon van Barneveld met de dartsport heeft gedaan, heeft Max voor de racesport gedaan’.”

Beetje verpest

Voordat Kelly twee jaar geleden ontmoette, had ze nog nooit naar een Formule1-wedstrijd gekeken. “De laatste tijd keek ik iets vaker, maar echt fan was ik niet. Nu ik erbij ben geweest, ben ik dat wel wat meer geworden. De sfeer was superleuk. Ik ben wel een beetje verpest nu, zo’n wedstrijd als deze ga ik misschien nooit meer meemaken. En als je erbij bent is het spannender dan op tv.” Bob: “De sfeer na afloop en in de laatste fase van de race had je thuis nooit kunnen ervaren.”

Gekke beslissingen

De kritiek van het Mercedesteam vond Bob lastig. Kelly: “Hij is daarover nog een beetje zenuwachtig geweest omdat hij zich afvroeg of ze de jury de race zou gaan afkeuren. Zondagavond heeft hij nog een tijdje geroepen: ‘We weten het nog niet zeker’. Maar ik dacht: hij heeft toch gewonnen?” Bob: “Er zijn dit seizoen wel meer gekke beslissingen geweest, je weet nooit wat ze nog gaan verzinnen. En het was verdacht dat Mercedes op bepaalde momenten in het seizoen zoveel meer snelheid had.”

Goede kansen

Bob heeft goede verwachtingen voor komend seizoen. “Er komen nieuwe reglementen en auto’s, dus het is afwachten wie deze winter het best zijn huiswerk doet. Als Red Bull een goede auto bouwt, geef ik Max goede kansen.” Kelly: “Ik denk dat ik wel vaker mee ga kijken.”