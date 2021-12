Mooie cadeaus vanuit Kinderdijk bij afscheid van bakker Stam

KINDERDIJK • Bakker Stam was met zijn echtgenote Marie en hun twee zonen en vrouwen uitgenodigd om zaterdagmiddag 11 december op gepaste wijze afscheid te nemen als bakker, van de Kinderdijkers.

Zij kwamen voor deze gelegenheid met de oude bakkers Bedford aangereden. De bestuursleden van de Belangen Vereniging Leefbaarheid Kinderdijk hadden geld opgehaald in het dorp voor een passend afscheidscadeau. In de winkel konden de trouwe klanten ook hun geldelijke bijdrage daaraan leveren. De Stamfamilie kreeg in de tent in speeltuin ‘t Balkengat verschillende cadeaus aangeboden. Namens de Belangen Vereniging Leefbaarheid Kinderdijk overhandigden de dames Stam en Prins drie dinnerbonnen, te besteden bij het Kinderdijkse restaurant Buena Vista en een envelop met forse inhoud, ter vrije besteding. Ook had de vereniging een foto van de bakkerij op creatieve wijze op glasplaat laten drukken. De drie exemplaren werden in dank aanvaard.

De plaatselijke historicus Cees van den Heuvel liet de Stam-historie de revue passeren en gaf één van de 25 speciale vervaardigde gelegenheidsborden met daarop het wapen van Kinderdijk aan de bakker. Ook de speeltuin gaf een cadeau: een ijzeren sculpture van een bakker achter zijn fornuis, verwijzend naar de jaarlijks weerkerende pannenkoekentraktatie die Stam aanleverde tijdens het tentenkamp. W. Stam bedankte de aanwezigen en benadrukte dat Kinderdijk voor hem een speciale plek zal blijven.