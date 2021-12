Gerestaureerd hekwerk uit 1746 hangt weer te pronken in Tienhoven aan de Lek

TIENHOVEN AAN DE LEK • Het historische hekwerk uit 1746 bij de even oude poort van Slot Herlaar in Tienhoven aan de Lek is volledig gerestaureerd en hangt sinds afgelopen week weer te pronken bij het slot aan de Lekdijk 84.

Het hekwerk, bestaande uit vier delen, was volledig verwaarloosd. Twee delen stonden tegen Het Huys geleund en alleen de zijvleugels zaten nog aan de pilaren vast. Zowel de beide opengaande delen als de zijvleugels zijn in de werkplaats van firma Van der Vegt uit Bleskensgraaf in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het hekwerk is nu voor 50 jaar onderhoudsvrij en prachtig om te zien.