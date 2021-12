Plannen voor Anne Frank boom bij begraafplaats in Ottoland

OTTOLAND • In 2022 hoopt het comité Vier Mei Ottoland een levende herinnering te realiseren. Met de plaatsing van een Anne Frank boom moet er bij de ingang van de begraafplaats een plek komen die herinnert aan de Tweede Wereldoorlog en die helpt om te realiseren hoe kostbaar vrijheid is.

In het voorjaar van 2022 hoopt Oranjevereniging Beatrix uit Ottoland eindelijk uitgebreid stil te staan bij de bevrijding van ons land 75 (+2) jaar geleden. “Voordat we de bevrijding op 5 mei vieren, zullen we op 4 mei stil staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog”, vertelt Theo Aanen van het comité Vier Mei Ottoland, dat onderdeel uitmaakt van de oranjevereniging.

Omdat Ottoland geen oorlogsmonument heeft, is een plan voor een herdenkingsplek uitgewerkt: de plant van een Anne Frank boom. Hiervoor zal begin 2022 het plantsoen voor de begraafplaats ter hoogte van de Hervormde kerk opnieuw worden ingericht.

Op deze herdenkingsplek zal dus een Anne Frank Boom centraal staan. In de binnentuin van Het Achterhuis stond een Witte Paardenkastanje. In het Dagboek van Anne Frank wordt deze boom een aantal keer genoemd en hierdoor is de boom wereldberoemd geworden. In 2010 is deze oeroude boom omgewaaid tijdens een storm.

Theo: “De boom die we in Ottoland hopen te planten, is een zaailing van deze boom. In ons dorp komt dus geen monument van steen maar een levende herinnering, die er ieder seizoen en ieder jaar anders uitziet.”

Voor de aanwezige boom is inmiddels een nieuwe bestemming gevonden en deze zal verplaatst worden. Nadat de Anne Frank boom in januari geplant wordt, zal het terrein verder worden ingericht. De beplanting wordt aangepast en er zullen banken geplaatst worden. Over het definitieve ontwerp vindt nog overleg plaats met gemeente Molenlanden.

Voor de financiering van de herdenkingsplek is subsidie aangevraagd bij gemeente Molenlanden. Ook zijn diverse instanties aangeschreven voor een financiële bijdrage.

De uitvoering van het project wordt zoveel mogelijk gedaan met inzet van vrijwilligers. Wie zin en tijd heeft om één of meer zaterdagen mee te werken, kan een mail sturen naar de oranjevereniging: beatrixottoland@live.nl.

Op 4 mei 2022 zal dan voor de eerste maal een herdenking gehouden worden bij de nieuwe herdenkingsplaats. Ook zal er rond die datum aandacht geschonken worden aan gebeurtenissen in deze regio in de Tweede Wereldoorlog.