Mobiel én duurzaam met deelauto’s in Ameide en Tienhoven

AMEIDE • VoorDeel Auto Ameide wil mobiliteit bevorderen door elektrische auto’s te delen en zo bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot. Paul van Zessen van Ameide Duurzaam en dorpsgenoot Peter de Langen hopen dat veel mensen in Ameide en Tienhoven willen aanhaken.

Het idee is eenvoudig: via een gratis app kunnen alle inwoners van Ameide en Tienhoven een elektrische auto reserveren die voor hen klaarstaat op een parkeerplaats in het dorp. Of een aantal gezinnen kan een auto delen. “Voor mensen met een tweede auto die ze weinig gebruiken kan een deelauto interessant zijn”, zegt Peter. “Het is voor ons al een succes als erover nagedacht wordt.” Peter werkt bij mobiliteitsplatform Driven, waar hij bedrijven ondersteunt met zakelijke mobiliteit. “Paul zit bij Ameide Duurzaam en heeft mij gevraagd om mee te denken.”

Flyers en enquête

Om het dorp te informeren over het plan verspreidt Ameide Duurzaam binnenkort flyers in Ameide en Tienhoven. Peter: “Er zijn ongeveer tweeduizend woonhuizen in Ameide en Tienhoven. We zouden het al heel leuk vinden als 5 procent meedoet. Over twintig jaar is deelvervoer gemeengoed, dus dit is een mooie opstap naar wat we gaan krijgen.”

Enquête

Middels een enquête peilt Ameide Duurzaam welke deelvorm de voorkeur heeft van inwoners. Peter: “De manier waarop we beginnen hangt af van de uitkomst van de peiling. Willen mensen een auto op een parkeerplaats of delen met een aantal gezinnen?” Paul: “We hopen dat mensen tien minuten willen nemen om de enquête in te vullen, ook als ze het niks vinden. Het kan een goedkoper alternatief zijn als je je eigen auto niet regelmatig gebruikt.”

Klein abonnementje

VoorDeel Auto Ameide heeft geen winstoogmerk. Paul: “Je betaalt alleen het gebruik. Misschien een klein abonnementje.” Peter: “We proberen het met vrijwilligers in te richten, dan zou je break even kunnen draaien.” Ze verwachten dat sociale controle ervoor zal zorgen dat deelnemers netjes met de wagens omgaan. Paul: “Daardoor kunnen we efficiënter werken dan commerciële verhuurbedrijven.” Peter: “De bereidheid om samen dingen op te pakken is er in het dorp.”

Ouderen helpen

Zorg om de aardbol is een drijfveer. Paul: “Dat komt voort uit de klimaatcrisisgedachte. Er moet besef komen dat het niet oneindig is. We willen het elektrisch rijden promoten, door het dichter bij de mensen te brengen.” Peter: “Ook vanuit sociaal oogpunt willen we deelauto’s beschikbaar maken. Bijvoorbeeld voor iemand die naar het ziekenhuis moet, in Leerdam een paspoort moet ophalen of na de bustijden naar Utrecht wil. Vrijwillige chauffeurs kunnen, gebruikmakend van een deelauto, ouderen helpen. Zo willen we duurzaamheid en het sociale karakter bij elkaar brengen.”

Deelplatform

Dankzij Peters werkgever, die het digitale deelplatform sponsort, kunnen deelnemers hun gebruik plannen. Paul: “Er is een goede planning nodig, zodat de auto geladen is voor de volgende gebruiker. Op je telefoon kun je, via het deelplatform, zien hoe vol de accu is. We willen starten met tenminste twee auto’s.”

Parkeerplekken vrij

De gemeente Vijfheerenlanden juicht het initiatief toe. Paul: “Het openbaar vervoer is nu een probleem. Vervoersmaatschappijen zeggen: er zijn geen klanten, dus we gaan niet rijden. De mensen zeggen: er zijn geen bussen. Er moet dus iets op gang komen. De gemeente ziet dat er parkeerplekken vrij komen, als er minder auto’s komen.”

Startkapitaal

“Met de gemeente Vijfheerenlanden zijn we in gesprek over vaste parkeerplekken en een laadpaal”, zegt Paul. “Startkapitaal komt uit de pot voor burgerinitiatieven, zodat we de flyers en een website kunnen betalen. Leveranciers uit Vijfheerenlanden bieden auto’s en een verzekering tegen kostprijs. Mocht het allemaal niet lukken, dan nemen zij de producten terug. Daardoor zijn de risico’s zeer beperkt.” Peter: “Het gaat ons om bewustwording en het sociale karakter. Samen de auto’s gebruiken en elkaar helpen om ergens te komen.”