Nieuwste detectiveroman Paul Dieudonné opgedragen aan de politie

GORINCHEM • De vijfde detectiveroman van Paul Dieudonné, de ‘Rotterdamse Baantjer’, is verschenen.

In ‘Rechercheur De Klerck en moord in scène’ speelt er een gewelddadig conflict tussen rappers uit Rotterdam-Zuid en hun rivalen uit Rotterdam-Crooswijk. De schrijver heeft zijn boek opgedragen “alle medewerkers van de regionale politie-eenheid Rotterdam”, als erkenning voor hun inzet om Rotterdam en de regio Rijnmond veiliger te maken. Deze spannende detective is te koop bij de Bruna aan Piazza Center 10 in Gorinchem en bij Dit&Dat in Groot-Ammers.

Schrijver Paul Dieudonné liet zich voor zijn nieuwste verhaal inspireren door berichten over geweld tussen drillrappers in Rotterdam. Hij combineerde dat met de oude vete tussen rappers van de Westkust en de Oostkust van Amerika. Die vete leidde tot de dood van de rappers Tupac Shakur en Notorious B.I.G. In ‘Rechercheur De Klerck en moord in scène’ is er een conflict tussen de Leftbank Militia uit IJsselmonde en Da Rotting Thugz uit Crooswijk. Als de politie het lijk van rapper Robin Breidenbach uit de Nieuwe Maas vist, lijkt het erop dat het bezongen geweld in praktijk is gebracht.

‘Rechercheur De Klerck en moord in scène’ is door de auteur opgedragen aan alle medewerkers van de politie-eenheid Rotterdam. De recente rellen tonen het belang van ordehandhaving aan. Paul: “We vergeten wel eens dat politiemensen hun werk onder grote druk doen, met gevaar voor eigen leven. Sommigen raken getraumatiseerd. Ik wilde iets doen. Ik zag het raakvlak met het geweld in mijn boek. Daarom kom ik met dit gebaar, om publiekelijk mijn waardering uit te spreken voor het werk dat de echte politie in de regio Rijnmond verricht.”

Inmiddels liggen er plannen om het boek ook als luisterboek uit te brengen. Stemacteur Bart Oomen sprak al de vorige delen in deze serie in. Zijn stem viel schijnbaar zo in de smaak, dat sinds begin dit jaar ook oudere boeken van Appie Baantjer, over de Amsterdamse rechercheur De Cock, door hem worden ingesproken.

‘Rechercheur De Klerck en moord in scène’ is verkrijgbaar bij de boekhandel en op internet voor 9,95 euro. Meer informatie over de auteur is te vinden op www.rechercheurdeklerck.nl.