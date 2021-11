De nieuwe wet KOA

Sinds 1 oktober 2021 geldt er een nieuwe wet in Nederland, deze wet gaat over het online gokken in Nederland. Het is de KOA wet, wat staat voor “kansspelen op afstand”.

Door deze wet is het nu - onder zeer strenge voorwaarden - legaal om in Nederland online te gokken. De oude wet hierrond dateert nog van het jaar 1964, een pre-internet tijdperk. Hierbij werd er (uiteraard) geen rekening gehouden met het online gebeuren, want het internet moest nog uitgevonden worden.

De voorwaarden zijn streng

Zoals we de Nederlandse overheid kennen zijn er uiteraard behoorlijk wat regels om te volgen als aanbieder:

• Casino’s mogen spelers tijdens het spelen zijn geen bonussen aanbieden

• Strikte regels voor bonussen, reclame en marketing

• Casino’s moeten een beleid uitvoeren om verslaving tegen te gaan.

• Casino’s dienen zich verplicht aan te sluiten bij het “Cruks” (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) Een persoon die opgenomen is in het Cruks mag dan ook niet meer spelen. Zowel fysiek als online.

Ook méér regulatie voor spelers

Wil je starten met spelen? Dan wordt er eerst gekeken naar of je geregistreerd staat bij het Cruks, dit is het “Centraal Register Uitsluiting Kansspelen”. Je kunt jezelf bij Cruks inschrijven wanneer je denkt dat je het gokken niet meer onder controle hebt en te veel geld vergokt.

Bij Cruks kun je dan aangeven dat je de komende 6 maanden niet meer wil gokken. Als je dit doet kun je die 6 maanden niet meer spelen bij Nederlandse gereguleerde sites. goksites en ook kun je niet meer komen in de Nederlandse casino’s of speelhallen. Je kunt jezelf een verbod op gokken opleggen bij Crux van 6 maanden tot 99 jaar. Denk je dat je het zelf weer onder controle hebt? Dan kun je het ook weer aanpassen.

De gokbedrijven zijn naast dat ze moeten controleren of je staat ingeschreven bij Cruks, ook verplicht om jouw identiteit te controleren. Hiernaast moeten ze je in de gaten houden of je niet over je eigen grenzen heen gaat. Wanneer je nu een account aanmaakt moet je vooraf je limieten instellen. Hoeveel uur je maximaal per dag op de gok site wil komen, hoeveel geld je er per dag of per maand aan uit wil geven aan het online gokken. En na welk gewonnen bedrag het automatisch terug op je rekening wordt gestort.

Positieve evolutie

Al bij al is dit een positieve evolutie voor de markt, het zorgt voor meer regulatie en fair play. Als je weet dat een casino de audit van de kansspelautoriteit heeft doorstaan en zich ook strikt aan de voorwaarden houdt. Dan ben je ook zeker dat je aan het spelen bent bij een betrouwbaar online casino.