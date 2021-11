Wegen buiten bebouwde kom Alblasserwaard en Vijfheerenlanden blijven in beheer waterschap

REGIO • Waterschap Rivierenland staakt de pogingen om het beheer van de wegen buiten de bebouwde kom in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden over te dragen aan de gemeentes. Dat stelt het college van dijkgraaf en heemraden voor aan het Algemeen Bestuur.

Het waterschap heeft de wegen buiten de bebouwde kom van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, met een lengte van ongeveer zeshonderd kilometer, in beheer. De afgelopen vijftien jaar zijn diverse pogingen gedaan om deze taak over te dragen aan de gemeenten.

‘Recent is het proces van overdracht in een impasse gekomen’, stelt het college in het voorstel aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland. ‘Er is nu geen zicht op een oplossing. Om een einde te maken aan een onzekere periode is het voorstel om het voornemen om de wegentaak over te dragen, in te trekken.’

Collectieve regeling

In de afgelopen jaren bleek dat vier gemeenten - Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Alblasserdam - de overdracht van de wegen onder voorwaarden wel door wilden zetten. Molenlanden, Papendrecht en Vijfheerenlanden wilden echter alleen een collectieve regeling.

Molenlanden en Vijfheerenlanden hebben vervolgens een onderzoek uit laten voeren naar de gevolgen van een eventuele wegenoverdracht. ‘Per brief hebben zij laten weten dat zij de financiële en organisatorische consequenties te groot achten om de wegen over te nemen.’

Handdoek

Die boodschap is wat het college van dijkgraaf en heemraden het sein om de handdoek in de ring te werpen. Het Algemeen Bestuur vergadert vrijdag over het voorstel om het voornemen in te trekken.