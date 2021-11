Klein begin van Centrum Duurzaamheid

GIESSENBURG • Het Centrum Duurzaamheid Giessenburg liep door corona vertraging op, maar is zaterdag 20 november klein van start gegaan met een ruilwinkel.

Rosita de Kwaadsteniet uit Giessenburg kreeg tijdens het opruimen van haar zolder het idee een ruilwinkel te beginnen voor kinderkleding en speelgoed. Het leek de initiatiefnemers van het Centrum Duurzaamheid een mooie activiteit om mee te beginnen.

Gezellige plek

Tijdens het interview is het nog een beetje kaal en vooral erg koud in de voormalige bibliotheek van Giessenburg. Maar in Rosita’s hoofd is de ruimte een bruisende, gezellige plek waar dorpsgenoten elkaar ontmoeten en zowel kinderkleding als speelgoed en duurzame ideeën uitwisselen. En de kachel gaat natuurlijk aan.

Workshops

Rosita is de eerste deelnemer van het Centrum Duurzaamheid. “We hopen dat later meer mensen aanhaken, maar voorlopig doe ik wat ik in mijn eentje kan behappen: een ruilwinkel voor kinderkleding en speelgoed runnen waar geen geld aan te pas komt. Mensen mogen spullen brengen, ruilen of alleen iets meenemen. Maar in de toekomst wil het Centrum Duurzaamheid hier ook mensen inspireren voor het verduurzamen van hun huis en leven, kennis delen, laten zien wat er mogelijk is om goed te zijn voor de aarde. Workshops kleding repareren, dat zou ook leuk zijn.”

Speelgoed repareren

“Bart Kalkman wil samen met kinderen elektronisch speelgoed gaan repareren. Het Centrum Duurzaamheid heeft geen winstoogmerk. Het gaat erom dat we elkaar stimuleren om op een andere manier met tijd en geld om te gaan. Wat is leven in overvloed? Dat je genoeg hebt voor nu.”

Gewoon beginnen

Hans van der Meij is een van de bedenkers van het Centrum Duurzaamheid. “Ik zit in het bestuur van de Kringloopwinkel Giessenlanden”, vertelt hij. “Als bestuur opperden we enkele jaren geleden het idee voor een duurzaamheidscentrum. Daarmee wonnen we twee jaar geleden de duurzaamheidsprijs van Molenlanden. Vanwege de coronapandemie konden we daarmee nog niet starten.” Toen Rosita met haar idee kwam, dacht Hans: “Laten we gewoon klein beginnen.”

Honing

De voormalige bibliotheek werd al benut door de kringloopwinkel; in een deel van de ruimte staan meubels opgeslagen. “Mensen kunnen hier spullen van de kringloop bestellen of ruilen”, zegt Hans. Ook hij heeft nog veel meer ideeën. Een voorbeeld: “Imkers uit Molenlanden die hier hun honing verkopen.”

Droom

Rosita gebaart naar alle ruimte die nog over is. “In mijn droom komen we hier op vrijdagmiddagen bij elkaar met onze oogst uit een gemeenschappelijke moestuin, wisselen we vegetarische recepten uit. Er kan van alles.” Toen ze wegens een naderende verbouwing haar zolder opruimde, kwam ze allerlei spullen tegen die ze te goed vond om weg te doen. “Ik dacht: er zijn vast meer mensen in het dorp die hetzelfde probleem hebben. Vandaar mijn ruilwinkeltje. Ik zie mezelf niet als concurrent van kringloopwinkels, want op dit moment staan de spullen waar ik op doel nog bij iemand op zolder. Denk aan spullen die je misschien niet naar een kringloopwinkel zou brengen, maar aan een zus of vriendin zou geven.”

Elkaar aanvullen

Hans, met een blik in Rosita’s richting: “Je bent wel een beetje een concurrent. Maar dat is niet erg: als het maar duurzaamheid stimuleert. Ik ben zelf van de kringloop, maar stimuleer Rosita. Mensen kunnen hier, naast dat ze kinderkleding en speelgoed brengen, ook spullen inleveren voor de kringloopwinkel. Ik denk dat het elkaar aanvult. De verwachting is dat de gebruikte-textielmarkt binnen drie jaar groter zal zijn dan die van nieuwe textiel.”

Voor allemaal

Het gaat Rosita niet alleen om mensen die krap bij kas zitten en om die reden liever tweedehands dan nieuw speelgoed kopen. “Duurzaamheid is voor allemaal.” Hans: “Ik mag deze ruimte om niet gebruiken. Zelf doe ik dit vrijwillig. Er zijn geen kosten verbonden aan Ruilen bij Rosita.”

Openingstijden

De winkel is elke zaterdag geopend van 9.00 tot 11.30 uur. Iedereen kan er speelgoed en kinderkleding komen uitkiezen of brengen en ruilen mag ook. Het adres is: Van Brederodestraat 1.