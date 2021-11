Beperkte capaciteit netwerk Stedin zit energietransitie in de weg

MOLENLANDEN • Zowel de Stichting Duurzaam Molenlanden als raadsleden en college maken zich zorgen over de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk van Stedin. De capaciteit is nu al vaak niet toereikend voor het terugleveren van zonne-energie.

Namens bovengenoemde stichting maakte Huib Glerum donderdag 18 november gebruik van het spreekrecht, tijdens een commissievergadering waar de energietransitie op de agenda stond. “Onze stichting wordt regelmatig benaderd door mensen van wie zonnepanelen op zonnige dagen worden afgeschakeld omdat de netspanning te hoog wordt”, vertelde hij. “Als dat nu al het geval is, zal dat veel vaker gebeuren als er nog meer panelen gelegd worden.”

Motivatie inwoners

Het niet kunnen terugleveren van zonne-energie heeft een negatief effect op de motivatie van inwoners, stelde Glerum. “Als er geen acceptabele oplossing voor komt, zal dat het realiseren van de doelen op het gebied van de energietransitie in gevaar brengen. Inwoners die hiermee te maken hebben, voelen zich op dit punt alleen staan.”

Opslagtechniek energie

Glerum hield de raadsleden voor dat het nog vele jaren zal duren voordat netverzwaring in alle straten is gerealiseerd. “Een andere oplossing is opslagtechniek. Ook daarvan zoeken we koplopers die al resultaten hebben geboekt. De gemeente moet daar ook een rol in spelen door een helder perspectief te schetsen en samen naar oplossingsmogelijkheden te zoeken.”

Register Stedin

Raadslid Bert Snoek vroeg aan Glerum: “Weet u waar die plekken met te weinig capaciteit zich manifesteren en weet elke inwoner dat die zonnepanelen wil leggen?” Glerum: “We krijgen regelmatig reacties, overal vandaan. Dus het probleem speelt overal. We hebben er contact over met Stedin. Afspraak is dat mensen die panelen op hun dak leggen dat melden bij Stedin. Het energiebedrijf zou een beeld moeten hebben op basis van hun register.”

Verwachtingsmanagement

Stichting Duurzaam Molenlanden vindt dat er een reëel perspectief moet komen. Glerum: “Dat heeft ook met verwachtingsmanagement te maken. Als je denkt: ik ga lekker cashen met mijn panelen en ze werken niet op de mooiste dag van het jaar, dan ben je teleurgesteld. Maar als je weet dat je je geen illusies hoeft te maken, kijk je er misschien anders tegenaan. Als je de motivatie van de inwoners op peil wilt houden, moet je ze niet eerst enthousiast maken en in de steek laten als het tegenzit. Alleen netverzwaring, dat wordt een veeljarenplan. We kunnen niet alle straten in een jaar tijd van nieuwe kabels voorzien.”

In gesprek

Verwijzend naar de transitievisie warmte, gericht op het aardgasvrij maken van een vijfde van de woningen per 2030, vroeg Bert Moret (VVD) aan wethouder Teunis Jacob Slob: “U wilt beginnen in Bleskensgraaf, Giessenburg en Arkel. Is er rekening mee gehouden dat er voldoende capaciteit is in de leidingen van Stedin?” Slob: “Er is onderzoek gedaan: waar zien we kansen om te starten? Of het netwerk overal toereikend is, durf ik niet te zeggen. Als we met mensen in gesprek gaan, zal Stedin daar ook bij betrokken worden.”