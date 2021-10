Symphonia houdt ‘Wie wordt de Maestro van Hoogblokland?’

HOOGBLOKLAND • Vijf mensen uit Hoogblokland en omgeving gaan met elkaar op uitnodiging van muziekvereniging Symphonia de strijd aan om de titel ‘Maestro van Hoogblokland’.

Martin Zeeman, Nelleke de Jong, Arie van Iperen, Manoek van Goolen en Kees Romeijn betreden zaterdag 13 november vanaf 20.00 uur de bok. De maestro’s in spe hebben vorig jaar al een masterclass gehad van dirigent Dick-Jan Veerbeek.

Gespannen en zonder ervaring leerden zij hoe ze een driekwartsmaat moeten dirigeren, hoe je een orkest tegelijk laat beginnen en nog meer beginselen van het dirigeervak. Ook kregen zij een echte baton om thuis te oefenen.

Laatste tips

De komende periode mogen zij op dinsdagavond nog een keer hun muziekstukken oefenen met het fanfareorkest en krijgen zij de laatste tips en tops. Op de avond zelf, 13 november, dirigeren zij een klassiek muziekstuk en een licht muziekstuk. De maestro’s worden door een jury beoordeeld, maar ook het orkest en het publiek in de zaal mogen stemmen.

Het maestrotraject is te volgen op Facebook, Symphonia Hoogblokland, en Instagram, symphoniahoogblokland. Kaarten voor dit concert kunnen worden gekocht op maandag 25 en dinsdag 26 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in dorpshuis Den Hoek in Hoogblokland.