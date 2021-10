Burgemeester Theo Segers leest voor op cbs De Schakel in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Burgemeester Theo Segers las woensdagochtend aan leerlingen van groep 6a van School met de Bijbel De Schakel in Nieuw-Lekkerland. Hij deed dit tijdens het voorleesontbijt dat de school hield tijdens de Kinderboekenweek.

Burgemeester Theo Segers: “Wat fijn om weer eens een keer op school te mogen voorlezen. Ik geniet zelf altijd erg van lezen en vind het belangrijk dat kinderen plezier krijgen in lezen. Het boek dat ik heb gekozen is ‘Rowan, een verhaal uit de Middeleeuwen’. Een boek dat ik onder andere aan mijn eigen kinderen heb voorgelezen. Het is geschreven door Henk Koesveld, die nog veel meer spannende boeken heeft geschreven. Op elke bladzijde gebeurt wel iets, waardoor je bijna niet kunt stoppen met lezen.”

Lezen stimuleren

In Molenlanden lopen diverse initiatieven om de taalvaardigheid van kinderen te verbeteren en lezen te stimuleren. Zo investeert de gemeente samen met de basisscholen in het verbeteren van de taalvaardigheid van kinderen door het vergroten van de woordenschat.

Op de kinderopvanglocaties is de gemeente begin dit jaar gestart met het programma Boekstart in de kinderopvang. En aan alle kinderopvangaanbieders is in het afgelopen jaar de opleiding tot voorleescoördinator aangeboden.

Nog meer voorlezen

Ook in de kinderopvang werd extra aandacht besteed aan het voorlezen. Zo las Marjorie van de Spraakfabriek voor bij Kindercentrum ’t Spreeuwenest in Nieuwpoort. In de nieuwe voorleeshoek van Kindercentrum ‘Kwetternest in Giessenburg las een politieagent voor.

Hier kwamen ook elke dag kinderen van de basisschool voorlezen. De peuters van ‘t Ooievaarsnest gingen op bezoek bij de bibliotheek in Groot-Ammers. Er werd voorgelezen uit een prentenboek en de peuters mochten meedoen aan een kleurwedstrijd.