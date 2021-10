Stamppottenmaaltijd in Lexmond

LEXMOND • Stichting Lexmond ontmoet en doet verzorgt zaterdag 30 oktober in de Brede School van Lexmond een stamppottenmaaltijd voor ouderen.

‘Het belooft een gezellig samenzijn te worden waaraan ook een groepje jongeren mee zal werken’, stellen de organisatoren. De maaltijd wordt financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van gemeente en provincie.

Lexmondse inwoners vanaf 65 jaar zijn om 12.00 uur welkom en kunnen zich tot 23 oktober opgeven bij Christine van Reeuwijk: 06-10065013 (graag overdag bellen) of creeuwijk1969@kpnmail.nl. Aan huis gebonden ouderen kunnen ook een maaltijd laten thuisbezorgen. Zij worden verzocht in dat geval en als er vervoer nodig is ook het adres en het telefoonnummer door te geven. Stichting Lexmond ontmoet en doet zal ook aan de bewoners van de Laakse Hof denken.

De werkgroep Lexmond ontmoet en doet, die in 2019 een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) aan de Nieuwe Rijksweg in Lexmond heeft gerealiseerd en jaarlijks diverse activiteiten voor jong en oud organiseert, is afgelopen juli een officiële stichting geworden. Jongerenwerker Wolter Dijkstra van Buurtwerk, Annette Manschot, Christine van Reeuwijk en Sam Koenhein en Chris van Beest, twee van de jongerenambassadeurs van het eerste uur, zijn tot het bestuur toegetreden.

Meer informatie: Facebookpagina Stichting Lexmond ontmoet en doet.