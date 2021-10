Wat zijn de beste online gokkasten?

Inmiddels hebben eindelijk de eerste online casino’s een goklicentie gekregen van de Kansspelautoriteit. Nederlanders kunnen daarom tegenwoordig op een volledig legale manier gokken. Hierbij heb je uiteraard veel opties. Zo zou je ervoor kunnen kiezen om geld in te zetten op voetbalwedstrijden, maar je kunt ook een stoel aan een virtuele pokertafel innemen.

Daarnaast zijn de online gokkasten ook zeer populair. Je zult zien dat er veel slots gespeeld kunnen worden. In dit artikel vind je wat de beste gokkasten zijn waarvoor je kunt kiezen op het internet.

Starburst

We trappen deze lijst af met mogelijk de meest populaire online slot aller tijden en een die altijd gespeeld wordt bij de online casino’s. Starburst van NetEnt is een fantastische videoslot met 5 rollen en 20 winlijnen met een RTP van 96,10 procent. Het grootste deel van zijn populariteit is te danken aan de lage variantie, wat regelmatige uitbetalingen en veel vermakelijke actie betekent. Starburst is ontworpen met een klassieke uitstraling, maar met verbluffende graphics, en de beste bonusfunctie is die van de uitbreidende wilds. Deze kunnen op elk van de drie middelste rollen landen, en als ze dat doen, zullen ze uitbreiden om de hele rol te vullen waardoor je meerdere uitbetalingen krijgt.

Wild Toro

Wild Toro is eind 2016 uitgebracht door ELK Studios en heeft lovende recensies gekregen van veel spelers bij de online casino’s. Als slot met gemiddelde tot hoge variantie staat Wild Toro bekend om de grote uitbetalingen die het kan uitdelen. De jackpot op deze online slot is maar liefst 2.250x de totale inzet, en als je bedenkt dat je maar liefst 100,00 per draai kunt inzetten, heb je het over een potentiële uitbetaling van 225.000. Zelfs als het je niet lukt om die enorme jackpot te winnen, heb je nog steeds het potentieel om een aantal andere geweldige uitbetalingen te vinden via een heleboel spelfuncties zoals wandelende wilds, wild symbolen en re-spins.

Planet of the Apes

Planet of the Apes is een andere uitstekende slot die afkomstig is van de NetEnt-ontwikkelaars en een van hun meest recente releases. Na de licentie te hebben gekregen om een slot uit te brengen op basis van de populaire filmfranchise, heeft deze producent opnieuw iets van fantastische kwaliteit geproduceerd. Met dubbele rollen van 5 rollen en 20 winlijnen per stuk, één voor elk van de eerste twee films, Rise of the Planet of the Apes en Dawn of the Planet of the Apes, is deze unieke gokkast boordevol functies nu al enorm populair onder online casinospelers.

Book of Dead

Book of Dead is een van de meest legendarische slotreleases van Play’n GO. Dit is een spel met 5 rollen en 3 rijen waarmee je de diepste geheimen van de Egyptische piramiden kunt ontdekken. Het beschikt over HD-graphics en dankzij het feit dat het de nieuwste HTML5-technologie gebruikt, is de Book of Dead-slot ook volledig geoptimaliseerd voor gebruik op alle Android- en iOS-apparaten. Er zijn in totaal 10 instelbare winlijnen in Book of Dead en ze belonen spelers van de meest linkse tot de meest rechtse rol. Bovendien heeft Book of Dead 10 reguliere symbolen en moeten spelers er minimaal 3 landen om te winnen.