Workshop over overheidsarchieven bij Archief Dordrecht

DORDRECHT • Zaterdag 4 september geeft het Regionaal Archief Dordrecht een workshop over overheidsarchieven. Tijdens deze workshop leert men over het proces waarin bepaald wordt welke archiefstukken voor de ‘eeuwigheid’ bewaard blijven.

Er wordt weleens gezegd: wie schrijft die blijft en wie bewaart die heeft wat. Beide uitdrukkingen zijn van toepassing op de archiveringspraktijken van de (gemeentelijke) overheid. Maar hoe vormt de overheid eigenlijk haar archieven en wat blijft er uiteindelijk van bewaard?

Iedereen die beschikt over het Nederlands staatsburgerschap heeft het recht de overheid te controleren op haar doen en laten. Want de overheid voert haar taken uit in dienst van de samenleving. Dat burgerrecht geldt niet alleen op landelijk niveau, maar ook op lokaal (gemeentelijk) niveau. De controle die burgers zelf op dat proces kunnen uitoefenen, gebeurt vooral op basis van de dossiers die een gemeente vormt.

Om inzage in die dossiers te krijgen, staat het iedere burger vrij om een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van bestuur, beter bekend als WOB. Als een burger een WOB-verzoek indient is de overheid verplicht om op basis van de gevormde dossiers verantwoording af te leggen.

Zodra een deel van de dossiers een leeftijd van 20 jaar bereikt moeten deze conform de Archiefwet worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats, zoals het Regionaal Archief Dordrecht. In de 20 jaar voor archivering wordt er regelmatig informatie rechtmatig vernietigd. Een deel wordt permanent bewaard. Gelukkig gaat die vernietiging niet zomaar. Dit is een complex proces waar de archiefinspectie een belangrijke rol in speelt. Als burger kunt u daar ook een belangrijke rol in spelen.

In deze interactieve workshop vertelt archiefinspecteur Robin Lassche hoe het proces van verantwoorde selectie en vernietiging van overheidsarchieven in z’n werk gaat. Ook gaat hij met u in gesprek om erachter te komen wat u belangrijk vindt om te bewaren en wat niet. Uiteindelijk is het de informatie die overblijft na selectie, die u in de studiezaal van het Regionaal Archief Dordrecht kunt opvragen voor historisch onderzoek.

Deze workshop is interessant voor iedereen die meer weer wil over het selecteren van archieven en welke rechten men heeft om overheidsinformatie in te zien. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal plekken beperkt en is vooraf online aanmelden vereist.

Deelname aan de workshop is gratis. De workshop vindt plaats in het Regionaal Archief Dordrecht aan de Hof 6 in Dordrecht en duurt van 14:00 tot 15:30 uur. Aanmelden kan via www.regionaalarchiefdordrecht.nl/activiteiten.