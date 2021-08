700 kilometer door Nederland wandelen voor kinderen Azië

BRANDWIJK • Angela Gielen en Joop Halma lopen in augustus en september 700 kilometer door Nederland, om op die manier aandacht te vragen voor Stichting Asian Kidz. Op woensdag 11 en donderdag 12 augustus waren ze in de Alblasserwaard.

Woensdag kwamen ze vanuit Brabant over de brug bij Gorinchem en liepen ze tot camping het Salamandertje in Ottoland. Donderdag wandelden ze verder tot Nieuw-Lekkerland, waar ze konden overnachten bij vrienden.

Route

De start was op 4 augustus en de finish is pas eind september. Bij Nieuw-Lekkerland steken ze de Lek over en slaan dan al snel linksaf naar de kust. Langs de Noordzee wandelen ze omhoog, gaan over de Afsluitdijk naar Friesland en gaan via Overijssel en Gelderland naar Noord-Limburg. Via de Brabantse Groote Peel komen ze uiteindelijk aan in Asten, waar de tocht ook begon.

Elke dag lopen ze gemiddeld 20 kilometer en geregeld nemen ze een rustdag. Hun bepakking bestaat uit kleding, wat proviand en een tentje.

Kansarme kinderen

“We zijn altijd wel heel sportief geweest, dit is een mooie uitdaging voor ons”, vertellen Angela en Joop. Ze zijn de oprichters van Stichting Asian Kidz, die zich richt op het onderwijs voor kansarme kinderen in het noordoosten van Thailand, Laos en Vietnam.

Angela: “We zijn mensen die heel erg van reizen houden en zijn op veel plekken geweest. Op een gegeven moment hadden we zoiets van; we willen onze reizen combineren met een goed doel. Dat was 13 jaar geleden. Toen kwamen we uit bij het onderwijs in dat deel van Azië. We hebben daarvoor een eigen stichting opgericht, zodat we onze projecten goed kunnen begeleiden en zelf kunnen bezoeken.”

Kleinschalige projecten

Stichting Asian Kidz ondersteunt vooral kleinschaligee projecten, werkt samen met lokale partners en is heel praktisch opgezet. Straatkinderen en gehandicapte kinderen worden ondersteund, zodat ze verzorgd kunnen worden en zich kunnen ontwikkelen.

Normaal gesproken bezoeken ze hun projecten in de afgelegen gebieden van zuidoost-Azië per fiets, maar door corona moest daar in het afgelopen jaar een streep door gezet worden. Omdat de giftenstroom door datzelfde corona stagneerde, besloten ze om een sponsorwandeltocht door Nederland te organiseren, om aandacht te vragen voor het werk van Stichting Asian Kidz.

Mooie ontmoetingen

“Onderweg hebben we al veel mooie ontmoetingen gehad. Fietsers stoppen spontaan om een praatje te maken en mensen die in de tuin bezig zijn, houden ons even aan. Ook hadden we gisteren een leuk gesprek met een aantal agenten, die rustig de tijd voor ons namen en een verslagje op Instagram hebben gezet. Erg leuk allemaal!”

Ze hebben met veel plezier door de Alblasserwaard gelopen en maken, na een rustdag bij hun vrienden op vrijdag 13 augustus, op zaterdag 14 augustus de oversteek naar de Krimperenwaard. “We komen regelmatig op bezoek bij onze vrienden in Nieuw-Lekkerland en dan genieten we van het ritje door de polder. Maar nu we er doorheen wandelen, is het eigenlijk nog veel mooier. Nu zien we veel beter hoe prachtig dat het hier is!”

Belangstellenden kunnen een dag meewandelen met Angela en Joop. Zij vragen hiervoor een bedrag van 15 euro, wat geheel ten goede komt voor het werk van de stichting. Inschrijven kan via de website www.asiankidzsupport.nl/aksupport-walk. Mailen kan naar wandelmee@asiankidzsupport.nl.