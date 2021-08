Groen licht voor Blauwalg Festival in Goudriaan

GOUDRIAAN • Ondanks de beperkende maatregelen gaat de tweede editie van het Blauwalg Festival bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan op zaterdag 21 augustus gewoon door.

Dat meldden de organisatoren deze week. Er is de afgelopen tijd intensief contact geweest met het gemeentebestuur en de Veiligheidsregio om duidelijk te krijgen aan welke voorwaarden voldaan moest worden. Eén van de belangrijkste is dat de oorspronkelijke duizend bezoekers teruggebracht zijn naar 750.

“Gelukkig hadden we al een draaiboek gemaakt met dit bezoekersaantal”, stelt Freek Wallaard uit Noordeloos, één van de drijvende krachten achter het Blauwalg Festival. “De aandacht gaat de komende tijd vooral naar het informeren van de bezoekers aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Daarnaast hebben we een andere plek om te parkeren gekozen, omdat we die ruimte nodig hebben in verband met de controle op de QR-codes.”

Zoete broodjes

Er gaat de nodige extra tijd en energie inzitten, maar de organisatoren doen het niet voor niets. De belangstelling voor het Alblasserwaardse muziekfeest is groot. De ‘early alg’-kaarten zijn al uitverkocht; de ‘gewone’ toegangsbewijzen gaan deze week als zoete broodjes over de toonbank. “Misschien hebben bezoekers toch nog even afgewacht of Blauwalg door zou gaan en komt het nu echt los”, lacht Freek.

Natuurterrein de Slingelandse Plassen vormt 21 augustus het podium voor een reeks aan (muzikale) acts. Meer informatie over de line-up en de kaartverkoop is te vinden op blauwalgfestival.nl