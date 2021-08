De Groene Wei: nieuw verzorgingshuis voor Giessenburg

GIESSENBURG • De eerste paal is geslagen. Er wordt volop gebouwd aan de Neerpolderseweg. Over een jaar hoopt zorgaanbieder De Lange Wei de deuren te openen van het nnieuwe woonzorgcomplex De Groene Wei.

Met de bouw van een multifunctioneel en modern De Groene Wei wordt Giessenburg wat betreft De Lange Wei op haar wenken bediend. Hulpbehoevende ouderen hoeven straks hun laatste levensjaren niet door te brengen in Hardinxveld-Giessendam, Hoornaar, Gorinchem of Ameide. Gelukkig maar, want wat is er mooier om aan de vertrouwde Giessen de laatste levensfase in te gaan.

“Eindelijk”, beseft ook bestuurder Sander van IJsseldijk van stichting De Lange Wei. “Al jaren leeft die vraag onder de bevolking. Logisch, want het is helemaal niet leuk als je heel je leven in Giessenburg hebt gewoond voor noodzakelijke en permanente zorg naar een ander dorp moet verhuizen. Ook al is het maar vijf kilometer fietsen. Het voelt zo anders.”

Stroomversnelling

Van IJsseldijk weet waarover hij praat. “Ik werk al jaren in de zorg en kom uit de Krimpenerwaard, een met de Alblasserwaard vergelijkbare polder. Anderhalf jaar geleden kwam de ontwikkeling plots in een stroomversnelling.”

“In een goede samenwerking met Syndion, woningbouwcorporatie Kleurrijk Wonen, die het pand verhuren aan ons, aannemersbedrijf BM van Houwelingen en gemeente Molenlanden als partners zijn we tot overeenstemming gekomen. Afgelopen maand konden we de samenwerkingsovereenkomst tekenen.”

Respijtwoning

In het complex komen straks 36 huurappartementen en een ontmoetingscentrum waar 24 uur per dag zorg aanwezig is. “Wij nemen 24 appartementen af, eigenlijk 25. Want er komt ook een zogenaamde respijtwoning voor een tijdelijke gast. Als zijn of haar mantelzorger even rust nodig heeft of op vakantie gaat, dan kunnen wij die cliënt tijdelijk onderdak bieden.”

Met het woonzorgcomplex gaat niet alleen een lang gekoesterde wens van de inwoners van Giessenburg in vervulling, maar ook die van De Lange Wei. “Het was een witte vlek in ons verzorgingsgebied. In Hoornaar exploiteren we De Zes Molens, eveneens samen met Kleurrijk Wonen. In Hardinxveld-Giessendam is onze hoofdlocatie De Rembrandthof gevestigd. In Hof van Sliedrecht zijn we geen beheerder, maar leveren we wel 24 uurszorg. Straks in De Groene Wei leveren we het hele pakket. En dat is heel mooi, want de ouderenzorg vraagt steeds meer aandacht.”

Van IJsseldijk heeft duidelijk zijn eigen visie. “Onze drijfveer is om iedereen oud te laten worden in zijn eigen woon- en leefomgeving. Dat is prettig voor de ouderen, maar ook voor de kinderen en kleinkinderen. Verder kiezen wij voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Wij gaan voor persoonsgerichte zorg. Goed contact tussen de cliënt en de medewerker is het allerbelangrijkste.”

Ouderenzorg

Van IJsseldijk legt uit. “Ik heb mijn hart verpand aan de ouderenzorg en dat deel ik met mijn collega’s. Niet voor niets organiseren we ook activiteiten voor de bewoners van onze huizen en de bezoekers van de dagbestedingen. In coronatijd viel dat natuurlijk niet mee, ook omdat we nauwelijks bezoekers mochten ontvangen. Maar gelukkig gaan we de goede kant op. Want niets is erger om je familie te moeten missen of alleen van achter een raampje te moeten zwaaien.”

Met de uitbreiding van de zorg in Giessenburg zoekt Van IJsseldijk ook personeel. “Nu De Groene Wei erbij komt, kunnen we inderdaad meer deskundige medewerkers gebruiken. Graag verwijs ik daarom niet alleen geïnteresseerde bewoners naar onze site, maar ook verpleegkundigen en verzorgenden zijn van harte welkom om via www.delangewei.nl te solliciteren. Met circa 500 personeelsleden hebben we nu onze handen vol aan onze bijna 1000 cliënten.”



Theo Sprong