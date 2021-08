Stadsmuseum past openingstijden aan

WOERDEN • Stadsmuseum Woerden heeft de openingstijden op een aantal dagen in de week aangepast. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is het museum weer geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In verband met het coronavirus hanteerde het museum sinds vorig jaar juni aangepaste openingstijden.

De afgelopen maanden was het museum geopend van dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Tot en met 19 september is de tentoonstelling over de foto’s van Hans van Ommeren te bewonderen. Deze markante fotograaf was een bezeten vakman die bleef experimenteren en tegelijkertijd de techniek tot in de puntjes beheerste. In zijn reclamewerk maakte hij de kale werkelijkheid interessant. In zijn vrije werk was hij een dromer die onvermoeibaar zocht naar het perfecte beeld. Zelf zei hij “ik schilder met licht.”

Bezoekers maken (opnieuw) kennis met de verschillende kanten van de fotografie; als kunst, reclame of als document van de wereld om ons heen. Korte filmpjes vertellen meer over de werkwijze van Hans als fotograaf en over de man zelf. Professionals uit het vak komen aan het woord maar ook opdrachtgevers en goede vrienden.