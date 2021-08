Eresaluut scouts uit Breda in Oud-Alblas voor oud-leden van scouting

OUD-ALBLAS • Twee cliënten van zorgboerderij De Wevershof in Oud-Alblas hadden donderdag een bijzondere ontmoeting met een scoutinggroep.

In Oud-Alblas stuitten zij tijdens een wandeling op een scoutinggroep uit Breda, die onder leiding stond van een akela. De vrijwilligster van De Wevershof vertelde de groep dat ze oog in oog stonden met twee mannen die vroeger ook lid van de scouting waren. De één was vaandrig was geweest en de ander had zelfs de jamboree van Birmingham in 1957 bijgewoond.

Dit maakte de nodige indruk op de akela. Zij zette dan ook spontaan iedereen in het gelid om deze oudgedienden een eresaluut te brengen.