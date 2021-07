Technologie van de toekomst in een doos bij ‘School & Bedrijf’

GORINCHEM/STREEFKERK • Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in de regio hebben meegedaan aan een wedstrijd over ‘Technologie van de toekomst’, die door School & Bedrijf was uitgezet.

Ze hebben een ‘kamer’ ontworpen ter grootte van een schoenendoos, gemaakt van ‘afvalmaterialen’. Op deze manier hebben de leerlingen op een creatieve manier nagedacht over recycling en duurzaamheid in combinatie met de mogelijke technologie van de toekomst.

De opdracht was bestemd voor de scholen die zich ingeschreven hadden voor de tweejaarlijkse technologiemanifestatie Game – On 2021 voor basisscholen, maar dit evenement is vanwege de coronamaatregelen verzet naar juni 2022.

De werkstukken zijn beoordeeld door een jury bestaande uit Desirée Kon (directeur School & Bedrijf), Ton den Breejen (voormalig directeur), Chris Flikweert (lid Raad van Toezicht) en 4 leerlingen van de Gomarus Scholengroep. De jury was echt super enthousiast over de bijzonder creatieve inzendingen die ze hebben ontvangen.

De jury vond het winnende werkstuk opvallen door de originele en creatieve ideeën en keurige uitvoering. Het ontwerp onderscheidt zich door de vele innovatieve oplossingen met onder andere een looprad voor hamsters voor de opwekking van energie. Tegelijk is de uitvoering zeer gedetailleerd en getuigt van groot technisch vakmanschap.

De waardebon van 500 euro aan gereedschap (te besteden bij Van Wijngaarden in Sliedrecht) is gewonnen door Helen en Emma van de Jenaplanschool Gorinchem.

Toch was er nog een inzending die wat betreft samenwerking en compleet concept met ingezonden filmpje een prijs verdiende, aldus de jury. Anne mare en Rozanne van de School met de Bijbel uit Streefkerk verkrijgt als samenwerkingsprijs een accuboormachine. Deze kunnen ze goed gebruiken bij het afbouwen van het konijnenhok achter de school en hun technieklessen.

School & Bedrijf maakt zich al jaren hard voor samenwerking van onderwijs, ondernemers en overheid. Het is het loket voor onderwijs en ondernemers in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden om initiatieven rondom arbeidsmarkt en onderwijs uit te voeren en te versterken.