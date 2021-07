Buitenexpositie Linie van Boven geopend in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Vrijdagmiddag 9 april stond de Oude Hollandse Waterlinie in de spotlight in de vesting Nieuwpoort. Op de locatie ’t Hooft aan de Lek werd de buitenexpositie ‘Linie van Boven’ officieel geopend door Willy de Zoete, Gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, en burgemeester Theo Segers van Molenlanden.

De tentoonstelling met 24 prachtige luchtfoto’s van vestingwerken en sluizen is tot 1 september 2021 gratis te bezoeken. Voor kinderen is er tevens een speurtocht. In het Arsenaal in Nieuwpoort werden genodigden 9 juli tevens getrakteerd op de première van de dronefilm ‘Oude Hollandse Waterlinie in Vogelvlucht’.

Linie van Boven

De Oude Hollandse Waterlinie is vooral goed te bewonderen vanuit de lucht. Met een vogelvluchtperspectief op de waterrijke Hollandse polders kan je je de inundaties (opzettelijk onder water zetten van land) van een waterlinie voorstellen. Je ziet geometrische stervormen van 17-eeuwse vestingsteden, de strategische ligging van sluizen en de diversiteit van het landschap.

De expo ‘Linie van Boven’ werd vrijdagmiddag 9 juli onthuld door gedeputeerde Willy de Zoete en burgemeester Theo Segers. Willy de Zoete: “Ooit bedoeld om Fransen en Spanjaarden buiten te houden, zijn onze waterlinies van grote betekenis om de historie van het erfgoed in de omgeving te visualiseren en te beleven. De luchtfototentoonstelling, speurtocht en dronebeelden maken de oude bolwerken en waterwerken, na 350 jaar op een eigentijdse manier zichtbaar, beschikbaar en beleefbaar. Niet alleen voor bezoekers, maar juist ook voor de inwoners van Zuid-Holland. Het erfgoed van de Oude Hollandse Waterlinie is een sieraad voor onze provincie.”

De buitententoonstelling Linie van Boven (zie www.linievanboven.nl) is tot 1 september 2021 gratis te bekijken in de Vesting Nieuwpoort, locatie ’t Hooft, waarna hij doorreist naar vier andere locaties in de waterlinie.

Kinderspeurtocht

Er is tevens een leerzame kinderspeurtocht gemaakt. Vrijdagmiddag 9 juli werd deze speurtocht in gebruik genomen door Unit 7/8 van basisschool de Knotwilg uit Nieuwpoort. Na het startschot van wethouder Arco Bikker van de gemeente Molenlanden werd er door de kids hard gewerkt om de antwoorden te vinden op de multiple choice vragen. Na afloop kregen de leerlingen een zaklamp-sleutelhanger van de Oude Hollandse Waterlinie mee naar huis.

Geïnteresseerden kunnen nu ook zelf deze speurtocht doen; tijdens openingstijden op te halen bij Eetcafé de Dam of het Arsenaal (Buitenhaven 1 of 11 te Nieuwpoort) of te downloaden op www.linievanboven.nl. Hier zijn ook de antwoorden te vinden en is er meer te lezen over de rol van de locaties vermeld op de doeken rondom het Rampjaar 1672. De rondreizende expositie ‘Linie van Boven’ is ontwikkeld door Stichting Liniebreed Ondernemen met financiële steun van de erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie van de provincie Zuid-Holland, de provincie Utrecht, gemeente Molenlanden, gemeente Gorinchem en gemeente Stichtse Vecht.

Dronefilm

In de dronefilm ‘Oude Hollandse Waterlinie in Vogelvlucht’ vlieg je als het ware over de waterlinie en kun je dit traject via de Lange Afstand Waterlinie Fietsroute afleggen. De dronevideo is te zien op www.struinenenvorsen.nl/oude-hollandse-waterlinie.

De Oude Hollandse Waterlinie vormde in de 17e en 18e eeuw de ruggengraat van de Nederlandse defensie en is nauw verbonden met de Nederlandse waterbouwkundige traditie. Deze militaire verdedigingslinie lag tussen het IJsselmeer en de Biesbosch, tussen Muiden en voorbij Gorinchem.

De Oude Hollandse Waterlinie is, evenals haar navolgers de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van de economische en politieke macht van Holland en Amsterdam tegen aanvallen uit het oosten. Het concept van deze verdediging is het onder water zetten, het inunderen, van grote gebieden laagliggend land. Het is buiten Nederland nergens op zo’n grote schaal toegepast en kan gezien worden als één van de grootste ingrepen in het landschap die ooit in ons land hebben plaatsgevonden.