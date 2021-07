Gemeente Vijfheerenlanden kiest voor Team Sportservice

VIJFHEERENLANDEN • Team Sportservice provincie Utrecht voert vanaf 1 augustus de sportstimuleringsdiensten in de hele gemeente Vijfheerenlanden uit.

Het gaat hierbij onder andere om bewegingsonderwijs, buitenschoolse sportactiviteiten en de ondersteuning van sportverenigingen. Hiermee draagt Team Sportservice bij aan de ambitie van de gemeente Vijfheerenlanden voor een vitale samenleving.

Vitale samenleving

Team Sportservice is nu nog één van de drie aanbieders op het gebied van sportstimuleringsdiensten in Vijfheerenlanden.

“We willen een samenleving waarin inwoners meedoen, zich fit en vitaal voelen, voor zichzelf kunnen zorgen en zichzelf een leven lang ontwikkelen”, zegt wethouder Tirtsa Kamstra.

“Hier is sport belangrijk bij. Wij denken dat wij met één aanbieder in plaats van drie deze ambities beter kunnen realiseren. Ook verwachten wij dat we de sportverenigingen op deze manier beter kunnen ondersteunen.”

Team Sportservice

Team Sportservice richt zich al jaren op de maatschappelijke inzet van sport en bewegen in vele gemeenten. In samenwerking met onder andere lokale sportaanbieders, sportverenigingen, welzijnsorganisaties en scholen organiseert Team Sportservice projecten en activiteiten voor alle inwoners, van jong tot oud.

“Wij kijken er naar uit om met ons team van buurtsportcoaches in heel Vijfheerenlanden aan de slag te gaan. Samen met onze samenwerkingspartners gaan we er een succes van maken”, aldus Patrick Hillhorst, regio coördinator Team Sportservice provincie Utrecht.

Aanbesteding sportstimuleringsdiensten

Om tot één aanbieder te kunnen komen, organiseerde de gemeente Vijfheerenlanden een aanbesteding. Team Sportservice provincie Utrecht kwam als winnaar uit de bus.

Tot nu toe verzorgt Team Sportservice alleen de sportstimuleringsdiensten in Vianen. SamenDoen en Zederik in Beweging verzorgen nu nog de sportstimuleringsdiensten in respectievelijk Leerdam en Zederik. Door de nieuwe samenwerking met Team Sportservice komt er aan die samenwerking per 1 augustus aanstaande een einde.