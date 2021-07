Winkelcentrum Ameide deelt prijzen uit aan winnaars jubileumactie

AMEIDE • Vrijdag 2 juli was de uitreiking van de jubileumactie van winkelcentrum Ameide. Om te vieren dat het winkelcentrum haar tiende verjaardag mocht vieren, werd er door de winkeliers een actie opgezet.

“Eigenlijk had het in april al feest moeten zijn. Dat was oorspronkelijke openingsmaand. Echter was het in april helemaal geen feest door de coronamaatregelen”, melden de winkeliers. Kapsalon Elma Peeters en de Kadomolen waren dicht, wat natuurlijk een ontzettend onzekere tijd is geweest voor de winkeliers en hun personeel. “Daarom hebben we even gewacht met deze actie en hebben we, zodra het moment daar was, deze winkels in de schijnwerpers gezet.”

De winkels die open mochten blijven hebben in samenspraak met hun collega winkeliers in het winkelcentrum, de actie opgezet onder het mom van ‘Samen sterk in Termei’. Dat was een bescheiden feestje voor de klanten. Bij inlevering van de kassabon (zowel fysiek als digitaal) waren er 13 prijzen te winnen, waaronder cadeaubonnen van de winkels die dicht waren in de lockdown.

Helaas konden niet alle 13 prijswinnaars aanwezig zijn. Zij kregen op een later moment hun prijs uitgereikt. De reacties waren erg positief.