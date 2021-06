Dico Baars voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie Vijfheerenlanden

• Dico Baars wil zich als CU-lijsttrekker inzetten voor jongeren, ouderen en mensen in een kwetsbare sociale of financiële positie.

VIJFHEERENLANDEN/MEERKERK • Dico Baars uit Meerkerk is voorgedragen als lijsttrekker van ChristenUnie Vijfheerenlanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Het bestuur van de lokale ChristenUnie-afdeling (op advies van de selectiecommissie) maakt dit bekend. Dico Baars is sinds 2019 raadslid in Vijfheerenlanden en is de huidige fractievoorzitter.

Vertrouwen

Afdelingsvoorzitter Floris Grijzenhout over de voordracht van Dico Baars: “We zijn blij dat we met Dico een ervaren politicus als lijsttrekker hebben gevonden. Hij heeft in de afgelopen jaren als fractievoorzitter ons christelijk-sociale geluid met enthousiasme laten horen in de raad. Daarmee gaan we met vertrouwen de verkiezingen in.”

Aandacht voor mensen

Dico Baars is verheugd over zijn voordracht: “De coronacrisis laat mij zien waar het echt om gaat: aandacht voor mensen, zorg voor de schepping en een overheid die er is voor mensen die het nodig hebben. Dit maken we heel concreet door onze inzet voor kinderen die geen veilig thuis hebben. Voor duurzame schoolgebouwen. En voor een versimpelteam om ingewikkelde regels en moeilijke taal tegen te gaan.”

Veerkracht

Baars typeert de gemeente Vijfheerenlanden als een gemeente met veerkracht. “Mensen zien om naar elkaar. Maar jongeren, ouderen en mensen in een kwetsbare sociale of financiële positie hebben onze steun hard nodig. We kunnen stapje voor stapje toewerken naar een samenleving met aandacht, met de ChristenUnie als de partij van de aandacht. Vanuit mijn christelijk-sociale idealen zet ik me graag hiervoor in, ook in de rol van lijsttrekker.”

Gedreven

Ook wethouder Tirtsa Kamstra, vier jaar geleden nog lijsttrekker, steunt de voordracht van Dico Baars: “Dico heeft het gewoon heel goed gedaan. Ik zie in alles zijn gedrevenheid om van Vijfheerenlanden een nóg mooiere gemeente te maken. Samen met Dico hoop ik dat we die lijn door kunnen zetten na de verkiezingen.”

Besluit leden

Zelf blijft Kamstra beschikbaar als wethouder in een nieuwe bestuursperiode. De leden van ChristenUnie Vijfheerenlanden besluiten op vrijdag 9 juli over de voordracht van het bestuur. Na de zomer wordt de rest van de kandidatenlijst bekend gemaakt. Dan wordt ook het verkiezingsprogramma vastgesteld.