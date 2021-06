SVVBA officieel opgericht; ‘40 procent vaart te hard’

MOLENAARSGRAAF • Met het passeren van de akte op 17 juni bij Notaris Van Leussen-Van der Broek in Molenaarsgraaf, is de Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas, afgekort SVVBA, haar officiële bestaan gestart.

De SVVBA zal zich richten op het geven van voorlichting en het creëren van een bewustwording van varenden op de Graafstroom, de Alblas en het Nieuwe waterschap om zich aan de wettelijke regels te houden en oplettend en verantwoord met hun vaartuigen te varen.

Zo zullen de oevers worden beschermd, nesten van watervogels niet worden vernietigd en worden ongelukken met spelende kinderen, zwemmers, kanovaarders en suppers voorkomen.

Een laatste meting op zondag 13 juni op de Alblas in Oud Alblas laat nog altijd een percentage van 40% te hard varenden zien. Een onwenselijke situatie die ernstige overlast veroorzaakt.

Op het nieuwe waterschap en op de Groep rondom de Nes vinden extreme overschrijdingen van de vaarsnelheden plaats en worden er regelmatig zelfs waterskiërs gezien.

De Stichting roept dan ook alle varenden de gratis app Speedometer op de mobiele telefoon te laden waarom op 0,1 km per uur nauwkeurig de snelheid van het vaartuig op de stand ‘fiets’ is af te lezen. Dit is namelijk met elkaar te vergelijken.

De stichting bereidt een aantal acties voor en zal ook verder overleg voeren met verhuurbedrijven, gemeenten, politie en waterschap. Ook zoekt zij samenwerking met andere belangengroepen zoals natuur en vogelwacht, de klankbordgroep Oud-Alblas, burgerinitiatieven in Alblasserdam et cetera.

Sympathisanten voor de stichting kunnen zich opgeven via lvdzee2@planet.nl.