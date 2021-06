Natuurwandeling op 30 juni vanuit de Dorpskamer in Noordeloos

NOORDELOOS • Op woensdagochtend 30 juni wordt er vanuit de Dorpskamer in Noordeloos een mooie natuurwandeling georganiseerd. Er is keuze tussen 5 of 10 kilometer. De tocht is zonder begeleiding, deelnemers krijgen een routebeschrijving en ook onderweg staat de route aangegeven.

Er kan gestart worden tussen 10.00 en 10.30 uur vanuit het Noorderhuis in Noordeloos. Er is daar een gezellig terras waar men terecht kan voor een kopje koffie of thee. De deelname aan de wandeling is gratis en opgeven is niet nodig, alleen voor de koffie en thee wordt een bijdrage gevraagd. Voor info over de wandeling: 06-22422050.