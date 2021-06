Nieuw straatwerk in centrum van Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Het straatwerk in het centrum van Nieuwpoort krijgt een opknapbeurt. Na de werkzaamheden aan de riolering in 2018, start vanaf 21 juni binnen de vesting met de reconstructie zodat de straten er weer keurig uit gaan zien. Gemeente Molenlanden heeft aannemersbedrijf Gebr. Van Breda opdracht gegeven dit werk uit te voeren.

Vanaf 21 juni starten de werkzaamheden vanaf de Schippersweg. De aannemer voert het werk uit in maar liefst 29 fasen, beginnend bij Schippersweg, met parkeerplaats vanaf 21 juni. En aan de Hangsloot en parkeerplaats vanaf 12 juli. De werkzaamheden in de overige fasen zijn naar verwachting eind januari 2022 afgerond.

Omleidingen

Er is steeds een gedeelte van de straat gestremd. Fiets- en voetverkeer kan dan nog steeds van de weg gebruik maken. Omleidingen voor gemotoriseerd verkeer worden met borden duidelijk aangegeven. Per fase krijgen de direct aanwonenden nog een aparte informatiebrief.

Duurzaam

De gemeente vindt aandacht voor duurzaamheid belangrijk. Daarom worden de bestaande materialen zo veel mogelijk hergebruikt en de lantaarnpalen geschikt gemaakt voor ledverlichting. In het water van de Buitenhaven komen waterplanten om de waterkwaliteit te verbeteren.

Elianne van der Linden is omgevingsmanager namens het aannemersbedrijf van Breda op dit project. Elke maandagmiddag is zij vanaf 14:00 op locatie voor omgevingsvragen. Verder kunnen inwoners de voortgang volgen via de Omniom-app, te downloaden in zowel de Appstore of Google Playstore. In deze app publiceert de omgevingsmanager elke week nieuws en kan men zien wanneer in welke straat aan het werk gewerkt wordt. Dezelfde informatie is ook altijd te vinden op de speciale website www.bredabv.nl/nieuwpoort.