Molenlanden wil duurzame initiatieven in het zonnetje zetten

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil met het instellen van een jaarlijkse Duurzaamheidsprijs duurzame initiatieven en voorbeelden in het zonnetje zetten. Er zijn in verschillende categorieën prijzen te winnen van maximaal 1000 euro.

Het is de bedoeling dat de prijs een aanstekelijk effect gaat krijgen, waardoor ook anderen worden gestimuleerd en geïnspireerd om in actie te komen en daardoor Molenlanden duurzamer te maken.

Jury

De jury bestaat naast voorzitter wethouder Slob uit Eva-Linde Middag (Jong Molenlanden), Cora de Groot (Stichting Duurzaam Molenlanden) en Lisanne Addink-Dölle (Verdraaid Goed).

Categorieën:

Er zijn drie categorieën bepaald:

- jeugd tot 21 jaar

- burgerinitiatieven en non-profit

- ondernemers

Voorwaarden

De inzendingen worden door een jury getoetst aan het effect op CO2-reductie, energieverbruik, materiaalverbruik, klimaatadaptatie, biodiversiteit, uitvoerbaarheid, uniciteit, sociale cohesie, laagdrempeligheid, schaalbaarheid van het idee en inspiratie voor anderen

De inschrijftermijn loopt van 21 juni tot 25 september. De jury beoordeelt de inzendingen en stelt per categorie een top drie samen. Op de Dag van de Duurzaamheid, donderdag 7 oktober 2021, worden de drie nominaties per categorie door de jury bekendgemaakt.

Vervolgens komt er een oproep via diverse media aan de inwoners om kennis te nemen van de inzendingen. Alle geselecteerde inzendingen krijgen een publiek profiel op de website. Inwoners kunnen vanaf het moment van publicatie op 7 oktober tot en met vrijdag 5 november hun stem uitbrengen op hun favoriete initiatief of voorbeeld. Er mag per categorie maximaal één keer gestemd worden.

Prijs

Het college ban Molenlanden stelt vanuit het reguliere duurzaamheidsbudget tweemaal 1000 euro beschikbaar. Naar aanleiding van het eerste jury-overleg, is bedacht dat het een goede ontwikkeling zou zijn als de duurzaamheidsprijs zo breed mogelijk wordt uitgezet. Daarom komt er een aparte prijs voor het bedrijfsleven. Stichting BlauwZaam heeft aangegeven om hiervoor 1000 euro beschikbaar te willen stellen. De jury kan besluiten om deze bedragen te verdelen over meerdere inzendingen in een categorie.

Er zal in november dit jaar een feestje georganiseerd worden om de winnaars in het zonnetje te zetten.