Weer pop-up pannenkoekrestaurant bij Het Arsenaal in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Het succes van het pop-up pannenkoekenrestaurant bij Het Arsenaal in Nieuwpoort afgelopen jaar krijgt een vervolg. De buitentuin van het zalencentrum is helemaal ingericht om gasten te ontvangen met allerlei varianten van deze lekkernij.

In de sfeervolle omgeving van de Alblasserwaardse vestingstad heet exploitant Arie van den Nieuwendijk hen graag welkom. “Het grote verschil is dat we vorig jaar vanwege de coronacrisis dit in twee weken bedachten en opzetten; nu hebben we meer tijd gehad om de Pop Up Pannenkoekentuin goed voor te bereiden.”

Dat resulteerde onder meer in een professionele tent die over de tafels en stoelen in de tuin gespannen is. Ideaal om in de schaduw je pannenkoek te eten. “En we wonen in Nederland, dus het helpt gelukkig ook bij een eventueel zomers buitje”, lacht Van den Nieuwendijk.

Champignons

De keuze is net als vorig jaar uitgebreid. Op de menukaart staat een scala aan pannenkoeken met allerlei extra’s. Koploper is nog steeds de boerenpannenkoek, met onder meer spek en champignons.

“We hebben dit jaar als nieuwe variant de dubbel spek, voor de echte liefhebber. Dan krijg je ruim tweehonderd gram spek op je pannenkoek.” Sowieso is ruimschoots ‘beleggen’ standaard in de keuken van Het Arsenaal. “Als je appel bestelt, dan krijg je ook echt meer dan voldoende, je hoeft de schijfjes niet te zoeken. Daar kregen we afgelopen jaar veel complimenten voor.”

Eer

Zeker zo belangrijk: de pannenkoeken doen hun naam eer aan. Voor Arie van den Nieuwendijk en zijn collega’s in de keuken geen pannenkoekenautomaten, waar collega-horeca nog wel eens gebruik van maken. “Nee, onze pannenkoeken worden op de authentieke wijze in de pan gebakken. En ik ben ervan overtuigd dat je dat proeft.”

Voor de goede orde: op de menukaart staan ook andere lunchgerechten, zoals rundercarpaccio en boerenbroed met kroketten. “We hebben voor iedereen wat wils.”

Ze hebben er bij Het Arsenaal zin om na de noodgedwongen sluiting weer aan de slag te gaan. “We zien ook het aantal huwelijken en feesten en partijen weer aantrekken. Heerlijk om weer gasten te mogen ontvangen!”